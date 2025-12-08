Jarosław Ćwiek-Karpowicz w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od godz. 18
Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Jarosław Ćwiek-Karpowicz będzie gościem Karoliny Olejak i Przemysława Szubartowicza w programie "Najważniejsze pytania". Transmisja od godz. 18 w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.
Od listopada widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu. Nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, lecz także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze.
