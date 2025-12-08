Historyczna chwila. Są pierwsze zdjęcia z polskiego satelity

Zaprezentowano pierwsze zdjęcia z satelity Sił Zbrojnych RP, ukazujące terytorium Polski. "Lecimy dalej!" - napisał premier Donald Tusk, dzieląc się kadrami. "Trwają przygotowania satelity do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej" - przekazał z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Widok satelitarny miasta Gdańsk z zaznaczonymi rzekami i zabudowaniami.
X/Władysław Kosiniak-Kamysz
Pokazano pierwsze zdjęcia z polskiego satelity

Satelitę Sił Zbrojnych RP wyniesiono na orbitę 28 listopada w ramach programu 

 

Na pojawienie się zdjęć, na których widać terytorium Polski zareagował premier Donald Tusk.

 

"Gdańsk na pierwszych zdjęciach z naszego satelity" - napisał w mediach społecznościowych. W poście podziękował także szefowi firmy, która stworzyła satelitę, czyli ICEYE.

 

"Lecimy dalej!" - dodał premier.

 

Satelita Sił Zbrojnych RP na orbicie. Opublikowano pierwsze zdjęcia

Głos zabrał także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. 

 

"Mamy pierwsze zdjęcia Warszawy, Gdańska oraz Tatr wykonane z kosmosu przez satelitę Sił Zbrojnych RP. Aktualnie trwają przygotowania satelity do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej i przekazania jej Wojsku Polskiemu. Wielkie podziękowania dla wszystkich, dzięki którym ten wyjątkowy projekt stał się faktem" - czytamy.

 

Start satelity Sił Zbrojnych RP

28 listopada z bazy wojskowej Sił Kosmicznych Armii Stanów Zjednoczonych w Vandenberg w Kalifornii została wystrzelona rakieta Falcon 9 od firmy SpaceX, która wyniosła na niską orbitę okołoziemską m.in. pięć polskich satelitów. Znalazły się wśród nich: konstelacja trzech satelitów optycznych PIAST, jeden satelita komercyjny od spółki SatRev oraz pierwszy satelita radarowy dla wojska od spółki ICEYE.

 

Pierwszy z nich to satelita, którego Wojsko Polskie dotąd nie miało. Jest częścią programu MikroSAR, na którego umowa została zawarta w maju br. (więcej pisaliśmy o tym tutaj). Jego największym atutem jest przesyłanie obrazu w trybie ciągłym, niezależnie od pogody oraz dokładność, analiza zmian, w tym powodzi czy pożarów. To niezwykle istotne czynniki, mające wpływ na decyzje wojskowe.

 

"Od dziś Polska jest pierwszym państwem w Europie Środkowo-Wschodniej z kompleksowym systemem wojskowego rozpoznania satelitarnego" - skomentował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

Anna Nicz / polsatnews.pl
