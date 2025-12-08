Grzegorz Braun przed sądem. Europoseł złożył zaskakujący wniosek

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe miała miejsce pierwsza rozprawa z udziałem Grzegorza Brauna. Proces dotyczy zgaszenia przez europosła świecy chanukowej w Sejmie przy pomocy gaśnicy. Do incydentu doszło 12 grudnia 2023 roku.

Prokuratura oskarżyła polityka o "obrazę uczuć religijnych wyznawców judaizmu". Ponadto śledczy zarzucają mu naruszenie nietykalności cielesnej oraz spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu u kobiety, która próbowała go powstrzymać.

Akt oskarżenia dotyczy również wtargnięcia Brauna i jego zwolenników do budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w 2022 r. Były kandydat na prezydenta w trakcie swojej "interwencji" zaatakował dyrektora placówki, doktora Łukasza Szumowskiego.

Śledczy zarzucają również Braunowi m.in. zniszczenie mienia. Decyzją Parlamentu Europejskiego polityk stracił w maju tego roku immunitet, co umożliwiło postanawianie go przed sądem.

Zamieszanie na procesie Brauna. Polityk zażądał wyłączenia sędziego

W sądzie od rana panowała nerwowa atmosfera. Pod budynek sądu przybyła niewielka grupka zwolenników polityka, a do pilnowania porządku skierowano dodatkowych policjantów.

Tuż po rozpoczęciu rozprawy warszawski sąd rejonowy ogłosił przerwę ze względu na fakt, iż europoseł złożył wnioski o wyłączenie sędziego i zmianę oskarżającego prokuratora.



- Szczęść Boże wysoki sądzie. Wnoszę o wyłączenie sędziego ze składu sądzącego - rozpoczął zasiadający na ławie oskarżonych Braun, wkrótce po sprawdzeniu obecności.

Polityk wyjaśnił, że chodzi mu o status sędziego Marcina Brzostko, który zdaniem Brauna jest "neosędzią". Ostatecznie przerwa w rozprawie potrwała trzy godziny, a prawicowy polityk w tym czasie rozmawiał i modlił się ze swoimi zwolennikami.

Prokuratura odniosła się do wniosku Brauna. "Absurdalny"

Prokurator Artur Wańdoch określił wniosek o wyłączenie sędziego jako "absurdalny". Podobnie odniósł się do wniosku o zmianę prokuratora, zaznaczając, że śledztwo w sprawie było przeprowadzone "wszechstronnie z uwzględnieniem wszystkich przepisów i rozpoznaniem wszystkich wniosków".



- Oddalono wnioski zmierzające do przedłużenia postępowania - powiedział prokurator.

Jeden z pełnomocników oskarżycieli, mec. Krzysztof Stępiński, powiedział zaś przed sądem, że "nagle okazało się, że Braun powołuje się na orzecznictwo europejskie, gdyż 'ratuj się kto może', bo zapachniało wyrokiem". - Jest takie przysłowie: jak bida, to do Żyda - dodał adwokat.

