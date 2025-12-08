Ciało żony porzucił na torach. Zapadł wyrok po głośnym zabójstwie
Na 26 lat pozbawienia wolności został skazany w poniedziałek 35-letni Tomasz K., który w styczniu ubiegłego roku pozbawił życia własną żonę. Następnie włożył jej ciało do samochodowego bagażnika i zostawił na przejeździe kolejowym. Celem mężczyzny było to, aby upozorować wypadek. Motywem zbrodni był rozpad małżeństwa, z którym K. nie mógł się pogodzić.
Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał w poniedziałek wyrok w głośnej sprawie 35-letniego Tomasza K., którego oskarżono o zabójstwo swojej żony oraz upozorowanie jej śmierci w wypadku. Mężczyzna usłyszał także zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym w Mezowie na Kaszubach w woj. pomorskim.
Winę oskarżonego uznano - sąd wymierzył mu łączną karę 26 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo mężczyzna musi wypłacić odszkodowanie rodzinie zamordowanej żony Jolanty K., a także zapłacić 11 tys. zł świadczenia na rzecz kolei.
Zabił żonę i porzucił jej ciało na torach. Sąd wydał wyrok
W sprawie chodzi o zbrodnię z 10 stycznia 2024 roku. Wówczas K. udał się do salonu kosmetycznego swojej żony, gdzie doszło do kłótni. Kiedy kobieta próbowała połączyć się z numerem alarmowym 112, mężczyzna zaatakował ją młotkiem i zadał 11 ciosów.
Kobieta poniosła śmierć na miejscu. K. umieścił jej zwłoki w bagażniku osobowej skody i pojechał na przejazd kolejowy w Mezowie. Tam zostawił ciało zmarłej Jolanty K. na miejscu kierowcy pojazdu i pozostawił na torach. Tego samego dnia około godz. 20:30 w pojazd uderzył pociąg relacji Kartuzy – Gdańsk Wrzeszcz.
Śledczy ustalili, że kobietę zamordował mąż, a motywem zbrodni miał być rozpad małżeństwa, z którym K. nie mógł się pogodzić. Mężczyzna przyznał się do winy. Na sali sądowej przeprosił i stwierdził, iż nie ma godziny, żeby nie żałował swojego zachowania.
Zapadł wyrok ws. Tomasza K. Mężczyzna przyznał się do winy
Prokurator Anna Grzech z Prokuratury Rejonowej w Kartuzach wniosła o karę dożywotniego pozbawienia wolności i możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu kary 40 lat więzienia. Podkreśliła, że sprawstwo oskarżonego nie budzi wątpliwości i jest też oparte na materiale dowodowym, m.in. filmie z monitoringu i na materiałach DNA.
- Motyw był ustalany dodatkowo poprzez zeznania świadków i opinię biegłego psychologa, który bardzo jednoznacznie podkreślił, że Tomasz K. jest osobą o zaburzonej osobowości borderline typu impulsywnego - powiedziała.
Mężczyzna nie chciał być doprowadzony z aresztu na ogłoszenie werdyktu. Nie było go w poniedziałek na sali rozpraw. Wyrok jest nieprawomocny.
