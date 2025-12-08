Bentley zaginął w kwietniu ubiegłego roku w pobliżu kontrolowanego przez Rosję Doniecka, po tym jak jego żona zeznała, że ​​wyszedł z domu po ostrzale ukraińskich sił.

Śledczy twierdzą, że żołnierze pobili go i torturowali na śmierć, a następnie próbowali ukryć zbrodnię, wysadzając jego ciało w powietrze w samochodzie.

Śmierć Amerykanina w Ukrainie. Chciał walczyć dla Rosji

Sąd wojskowy w Doniecku skazał dwóch żołnierzy na 12 lat więzienia, a trzeciego na 11 lat - przekazała agencja Reutera. Sprawa zawstydziła Moskwę, która zachęcała cudzoziemców do walki po jej stronie na Ukrainie, a władze przedstawiły ją jako tragiczny, jednorazowy przypadek.

Ukraińscy blogerzy opisali śmierć Bentleya jako ostrzeżenie dla cudzoziemców rozważających dołączenie do rosyjskiego wysiłku wojennego. Sąd stwierdził, że Bentley - który wystąpił w telewizji państwowej, krytykując ówczesny rząd USA - został zamęczony na śmierć w celu wymuszenia fałszywego zeznania, że ​​należał do ukraińskiej grupy sabotażowo-szpiegowskiej i był odpowiedzialny za atak rakietowy na Donieck.

Co więcej, rosyjscy żołnierze, którzy dopuścili się tego czynu zachowania mieli być pijani.

Russel Bentley. Od teksańskiego lewicowca do putinowskiego propagandysty

Nazywany "kowbojem z Donbasu", Bentley pojawił się w magazynie "Rolling Stone" z 2022 roku. W artkule opisano jego transformację z teksańskiego lewicowca w "proputinowskiego propagandzistę".

Uzyskał on rosyjskie obywatelstwo i pracował dla rosyjskiej, państwowej agencji informacyjnej Sputnik. Sąd dowiedział się, że żołnierze znaleźli Bentleya w pobliżu wojskowego warsztatu naprawczego, przygotowującego się do filmowania skutków ukraińskiego ataku.

Zignorowali jego wyjaśnienia, że ​​jest dziennikarzem, założyli mu worek na głowę, pobili go i zamęczyli na śmierć - czytamy w uzasadnieniu.

Jego zdjęcie, opublikowane w poniedziałek w rosyjskich mediach, przedstawiało go siedzącego na łóżku obok karabinu szturmowego, z prorosyjską flagą, pamiątką z Teksasu i popiersiem rosyjskiego rewolucjonisty Władimira Lenina.

Komentator wojenny rosyjskiej telewizji państwowej Jewgienij Poddubny był wśród osób, które oddały mu hołd, mówiąc, że jest smutne, że Bentley zginął z rąk tych, których uważał za swoich, ale przynajmniej jego zabójcy zostali osądzeni.

