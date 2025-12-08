34-latka odebrała połączenie z zastrzeżonego numeru, będąc w pracy. Podczas rozmowy z rzekomym pracownikiem banku usłyszała, że ktoś próbował zaciągnąć kredyt na jej dane.

Gdy odpowiedziała, że to nie ona chciała wziąć pożyczkę, oszust stwierdził, że sprawa została zgłoszona i wkrótce skontaktuje się z nią kolejna osoba.

Po chwili do 34-latki zadzwoniła kobieta, która - podszywając się pod konsultantkę - powiedziała jej, że jej środki są zagrożone i poleciła natychmiastową wypłatę pieniędzy z konta.

Kobieta odebrała telefon od oszustów. Straciła blisko 700 tysięcy złotych

Pokrzywdzona wypłaciła środki nie tylko ze swojego rachunku, ale także z konta należącego do jej matki, gdyż miała stosowne upoważnienie.

Następnie pod wpływem namowy oszustów zaciągnęła kredyt na ponad 200 tysięcy złotych. Wszystkie pieniądze - zgodnie z instrukcjami przestępców - wpłaciła do bitomatów.

Łącznie 34-latka straciła niemal 700 tysięcy złotych.

