Zerwanie stosunków z Rosją i zakaz wjazdu do Polski. Większość Polaków popiera

Ankietowani byli pytani o to, czy w związku z ostatnimi działaniami Rosji na terenie Polski, obejmującymi między innymi podpalenia, próby dywersji i szpiegostwo, władze Polski powinny zareagować bardziej stanowczo niż obecnie.

Zaostrzenie polityki proponowane w pytaniu obejmowało wprowadzenie całkowitego zakazu wjazdu na terytorium Polski dla obywateli Rosji oraz zerwanie stosunków dyplomatycznych z Federacją Rosyjską.

Polacy o zaostrzeniu polityki wobec Rosji. Ponad 56 proc. badanych popiera

Zgodnie z wynikami badania, 56,5 proc. ankietowanych poparło taką postawę. W tej grupie 40,4 proc. stwierdziło, że „raczej się zgadza” z taką tezą, a 16,1 proc. było „zdecydowanie za”.

Odmiennego zdania jest 30,5 proc. Polaków - 22,2 proc. „raczej się nie zgadza”, a 8,3 proc. jest „zdecydowanie przeciw”. 13 proc. respondentów nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.

Zakaz wjazdu dla Rosjan i zerwanie relacji dyplomatycznych - odpowiedzi wyborców poszczególnych partii

Sondaż pokazał także, jak rozkładają się opinie w zależności od preferencji politycznych. Wśród wyborców koalicji rządzącej - obejmującej zwolenników Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego - aż 60 proc. popiera zdecydowane działania wobec Rosji.



W tej grupie 16 proc. wyraziło „zdecydowaną zgodę”, a 44 proc. „raczej się zgodziło”. Przeciwko jest 29 proc. zwolenników koalicji rządzącej, zaś 11 proc. nie ma zdania.

Taki sam 60-proc.owy poziom poparcia odnotowano wśród wyborców opozycji, czyli zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.



Tutaj 21 proc. „zdecydowanie się zgadza”, a 39 proc. „raczej się zgadza”. Odmienne zdanie wyraziło 33 proc., a 7 proc. badanych w tej grupie nie miało zdania.

W grupie „pozostałych wyborców” za bardziej zdecydowanymi działaniami opowiedziało się 37 proc. respondentów (2 proc. „zdecydowanie za”, 35 proc. „raczej za”). Przeciwnego zdania jest 29 proc., przy czym zaskakująco wysoki odsetek - 34 proc. - nie miało zdania.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został zrealizowany w dniach 21-23, listopada 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków, metodą CATI i CAWI. (PAP)

mol / mjo / polsatnews.pl / PAP