Szybkie tempo Rosjan i impas w negocjacjach. Ukraina w trudnym położeniu

Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że Rosjanie zdobywają kolejne terytoria w niemal tak szybkim tempie, jak na początku inwazji na Ukrainę. "The Telegraph", powołując się na dane DeepState, przekazał że w listopadzie rosyjska armia zajęła ponad 500 kilometrów kwadratowych. To dwa razy więcej niż miesiąc wcześniej.

Gazeta przypomina, że Władimir Putin jest zdeterminowany do tego, żeby opanować cały Donbas "siłą lub przez negocjacje". Ta druga opcje wydaje się na ten moment mało prawdopodobna, bo Kijów odrzuca możliwość oddania swoich ziem w ramach porozumienia. Jak zauważają autorzy publikacji, zwiększenie intensywności walk ze strony Rosjan nie jest przypadkowe.

Wojna na Ukrainie. Szybkie tempo Rosjan. Putin wysyła sygnał Trumpowi

W trakcie wznowienia prac nad planem pokojowym Putin będzie chciał przez dokonane na froncie postępy przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, że "pokój powinien być ustalony na warunkach Rosji", a wysyłanie broni i pomocy dla Kijowa jest bezcelowe.

Mimo wszystko, jak podkreślono: analitycy uważają, że "Rosji może zająć jeszcze kilka lat, by zdobyć resztę Donbasu". Wraz z nadejściem zimy tempo rosyjskiej ofensywy ma zwalniać, ale Putin chcąc wysłać Waszyngtonowi sygnał, że nie złagodzi swoich żądań terytorialnych, prawdopodobnie nakaże kontynuować walki.

Przekazanie Rosji całego tego obszaru było jednym z warunków 28-punktowego amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy, który następnie został okrojony. Rosja okupuje obecnie ponad 19 proc. ukraińskich terytoriów.

Rozmowa Zełenski - Meloni. Włosi zadeklarowali wsparcie

W niedzielę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z premier Włoch Giorgią Meloni, która ogłosiła gotowość do udzielenia wsparcia dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

Meloni wyraził solidarność Włoch z Ukrainą po zmasowanych rosyjskich atakach z powietrza.

W oświadczeniu przekazano, że rząd w Rzymie zdecydował się wysłać Ukrainie generatory, które mają dotrzeć w ciągu najbliższych tygodni.

Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że w poniedziałek spotka się w Londynie przywódcami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy.

