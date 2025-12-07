Pete Hegseth wygłosił przemówienie o nowej amerykańskiej doktryny podczas corocznego szczytu w Bibliotece Prezydenckiej Ronalda Reagana w Kalifornii. Sekretarz wojny nakreślił cztery obszary nowej strategii. Uwagę poświęcił m.in. relacjom z sojusznikami, także europejskimi.

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA. Sojusznicy muszą się usamodzielnić

- Wielu z tych, którzy kształtowali politykę zagraniczną USA, straciło wątek, jeśli chodzi o traktowanie naszych sojuszników tak, jakby oni sami nie mogli sobie pomóc - powiedział Hegseth.

- Jest to oczywiście niedorzeczne, nie wspominając już o tym, że obraża to naszych sojuszników - dodał sekretarz wojny.

Hegseth zapowiedział, że po tym, jak udało się nakłonić państwa NATO do zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB, USA powtórzą te zabiegi wobec sojuszników spoza Paktu Północnoatlantyckiego.

- Za kilka lat, dzięki wizjonerskiemu przywództwu prezydenta Trumpa, nasi sojusznicy - wśród których znajdują się niektóre z najbogatszych i najbardziej produktywnych krajów na świecie - będą mogli ponownie wystawiać armie zdolne do walki i więcej państwowych przemysłów zbrojeniowych - zapowiedział Pete Hegseth i wymienił tych sojuszników, którzy ze względu na wysokie nakłady na zbrojenia już teraz mogą liczyć na specjalne traktowanie przez USA, m.in. Polskę.

- Modelowi sojusznicy, którzy podejmują działania, tacy jak Izrael, Korea Południowa, Polska, w coraz większym stopniu Niemcy, kraje bałtyckie i inni, otrzymają szczególne traktowanie. Sojuszników, którzy nadal nie robią wystarczająco wiele w kwestii zbiorowej obrony, spotkają konsekwencje - powiedział szef Pentagonu.

Zabiegi na rzecz usamodzielnienia państw sojuszniczych USA są zbieżne z założeniami nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA. Porzuca ona interwencyjną rolę USA w globalnym porządku ukształtowaną po II wojnie światowej. Zamiast tego USA uznają za swoją strefę wpływów zachodnią półkulę.

Starcie USA i Chin. Pete Hegseth: Równowaga sił zamiast dominacji

Nowa amerykańska strategia oprócz relacji z sojusznikami obejmuje także stosunkami z Chinami, walkę z narkotykami oraz współpracę z sektorem zbrojeniowym. W przypadku Chin administracja Trumpa ma "poszukiwać stabilnego pokoju, uczciwego handlu i relacji opartych na szacunku".

- Ta linia wysiłków opiera się na elastycznym realizmie. Podejściu ukierunkowanym nie na dominację, ale raczej na równowagę sił, która umożliwi nam wszystkim, wszystkim krajom, cieszenie się godziwym pokojem w regionie Indo-Pacyfiku, gdzie handel odbywa się otwarcie i uczciwie, gdzie wszyscy możemy cieszyć się dobrobytem, a wszystkie interesy są szanowane - powiedział sekretarz wojny USA.

"Departament Wojny zobowiązał się do otwarcia szerszego zakresu komunikacji między wojskami z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą w celu dekonfliktacji i deeskalacji" - przekazała administracja w komunikacie prasowym opublikowanym po wystąpieniu w Bibliotece Reagana.

