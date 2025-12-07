Sekretarz wojny USA o miejscu sojuszników w nowej doktrynie. "Koniec z utopijnym idealizmem"
- Koniec z utopijnym idealizmem, czas na twardo stąpający po ziemi realizm - powiedział amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth, zapowiadając nowa Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA. Polityk wyraził przekonanie, że USA nie będą już traktować swoich sojuszników tak, jakby oni sami nie mogli sobie pomóc. Amerykanie chcą także zrównoważenia relacji z Chinami zamiast konkurowania z nimi.
Pete Hegseth wygłosił przemówienie o nowej amerykańskiej doktryny podczas corocznego szczytu w Bibliotece Prezydenckiej Ronalda Reagana w Kalifornii. Sekretarz wojny nakreślił cztery obszary nowej strategii. Uwagę poświęcił m.in. relacjom z sojusznikami, także europejskimi.
Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA. Sojusznicy muszą się usamodzielnić
- Wielu z tych, którzy kształtowali politykę zagraniczną USA, straciło wątek, jeśli chodzi o traktowanie naszych sojuszników tak, jakby oni sami nie mogli sobie pomóc - powiedział Hegseth.
- Jest to oczywiście niedorzeczne, nie wspominając już o tym, że obraża to naszych sojuszników - dodał sekretarz wojny.
Hegseth zapowiedział, że po tym, jak udało się nakłonić państwa NATO do zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 5 proc. PKB, USA powtórzą te zabiegi wobec sojuszników spoza Paktu Północnoatlantyckiego.
- Za kilka lat, dzięki wizjonerskiemu przywództwu prezydenta Trumpa, nasi sojusznicy - wśród których znajdują się niektóre z najbogatszych i najbardziej produktywnych krajów na świecie - będą mogli ponownie wystawiać armie zdolne do walki i więcej państwowych przemysłów zbrojeniowych - zapowiedział Pete Hegseth i wymienił tych sojuszników, którzy ze względu na wysokie nakłady na zbrojenia już teraz mogą liczyć na specjalne traktowanie przez USA, m.in. Polskę.
- Modelowi sojusznicy, którzy podejmują działania, tacy jak Izrael, Korea Południowa, Polska, w coraz większym stopniu Niemcy, kraje bałtyckie i inni, otrzymają szczególne traktowanie. Sojuszników, którzy nadal nie robią wystarczająco wiele w kwestii zbiorowej obrony, spotkają konsekwencje - powiedział szef Pentagonu.
Zabiegi na rzecz usamodzielnienia państw sojuszniczych USA są zbieżne z założeniami nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA. Porzuca ona interwencyjną rolę USA w globalnym porządku ukształtowaną po II wojnie światowej. Zamiast tego USA uznają za swoją strefę wpływów zachodnią półkulę.
Starcie USA i Chin. Pete Hegseth: Równowaga sił zamiast dominacji
Nowa amerykańska strategia oprócz relacji z sojusznikami obejmuje także stosunkami z Chinami, walkę z narkotykami oraz współpracę z sektorem zbrojeniowym. W przypadku Chin administracja Trumpa ma "poszukiwać stabilnego pokoju, uczciwego handlu i relacji opartych na szacunku".
- Ta linia wysiłków opiera się na elastycznym realizmie. Podejściu ukierunkowanym nie na dominację, ale raczej na równowagę sił, która umożliwi nam wszystkim, wszystkim krajom, cieszenie się godziwym pokojem w regionie Indo-Pacyfiku, gdzie handel odbywa się otwarcie i uczciwie, gdzie wszyscy możemy cieszyć się dobrobytem, a wszystkie interesy są szanowane - powiedział sekretarz wojny USA.
"Departament Wojny zobowiązał się do otwarcia szerszego zakresu komunikacji między wojskami z Chińską Armią Ludowo-Wyzwoleńczą w celu dekonfliktacji i deeskalacji" - przekazała administracja w komunikacie prasowym opublikowanym po wystąpieniu w Bibliotece Reagana.
