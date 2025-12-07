Ryanair rozszerza ofertę. Nowe kierunki z polskiego lotniska

Ryanair ogłosił pięć nowych połączeń, które będą realizowane w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Pasażerowie korzystający z usług linii będą mogli polecieć do Palermo, Bukaresztu, Dubrownika, Rzymu i Tirany. Kierunki mają zostać wprowadzone w sezonie wiosenno-letnim.

Samolot linii Ryanair startujący z lotniska, obok wieża kontroli lotów.
Armando Franca/AP
Dyrektor handlowy Ryanaira Jason McGuinness ogłosił rozwój siatki połączeń z Gdańska

Decyzja ogłoszona została przez dyrektora handlowego Ryanaira, Jasona McGuinessa podczas środowej konferencji prasowej zorganizowanej w Gdańsku.

 

- Wzrost liczby połączeń będzie możliwy dzięki bazowaniu w Gdańsku kolejnego, szóstego samolotu. To dodatkowe 300 tys. dodatkowych miejsc dla pasażerów, czyli 16 proc. więcej niż obecnie - mówił, cytowany przez serwis Gdansk.pl.

Z Gdańska do Rzymu, Palermo, Dubrownika... Ryanair rozwija ofertę

- Polska to dla nas bardzo ważny rynek. Podwoiliśmy naszą obecność w waszym kraju od czasu sprzed pandemii Covid - z 11 do 22 mln pasażerów w przyszłym roku - przekonywał McGuiness.

 

W istocie, tylko w pierwszym półroczu 2025 r. Ryanair obsługiwał 37,3 proc. połączeń z Gdańska.

 

ZOBACZ: Samolot stanął w płomieniach. Chwile grozy na lotnisku w Brazylii

 

Wprowadzając do oferty loty do Palermo, Bukaresztu, Dubrownika, Rzymu i Tirany, przewoźnik zwiększył liczbę realizowanych na gdańskim lotnisku połączeń do 43. Linia zamierza też zwiększyć liczbę lotów na 17 istniejących już kierunkach, m.in. do Alicante, Barcelony, Malagi i Malty.

Szósty samolot Ryanaira na gdańskim lotnisku

McGuiness zapowiedział też, że w gdańskim porcie bazowany będzie dodatkowy, szósty już samolot linii.

 

- Chcemy dalej inwestować w waszym kraju. Budujemy nowe bazy, ale zachęcamy równocześnie polskie władze do utrzymania konkurencyjności kosztowej, dzięki której tanie linie mogą wciąż się rozwijać. Dziękuję prezesowi Portu Lotniczego Gdańsk za współpracę i możliwość bazowania szóstego samolotu na gdańskim lotnisku - mówił. 

 

ZOBACZ: Incydent w trakcie lotu Zełenskiego. Media: irlandzkie służby podejrzewają atak hybrydowy

 

Obecnie najpopularniejsze kierunki, które wybierają pasażerowie Ryanaira podróżujący z Gdańska to m.in. Sztokholm, Londyn, Oslo, Kopenhaga i Göteborg

 

 

 

 

Paweł Sekmistrz / polsatnews.pl
BUKARESZTDUBROWNIKGDAŃSKLOTNISKO IM LECHA WAŁĘSYPALERMOPOLSKARYANAIRRZYMTIRANA

