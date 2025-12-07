"Ramię w ramię". Polskie i niemieckie lotnictwo na wspólnych ćwiczeniach

Polskie i niemieckie lotnictwo we wspólnym działaniu w powietrzu. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o realizacji zadań przez F-16, Eurofightery Typohoon 2000 oraz tankowiec powietrzny A330 MRTT. "Wspólne treningi pozwalają utrzymać najwyższą gotowość bojową" - przekazano.

Polski samolot F-16 podczas tankowania w powietrzu od samolotu Airbus A330 MRTT, z dwoma niemieckimi Eurofighterami w tle.
X/Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Polski F-16 tankuje paliwo w powietrzu z Airbusa A330 MRTT

Dowództwo Generalne RSZ opublikowało w niedzielę na platformie X wpis i zdjęcie z wykonywanych zadań. Widać na nim, jak polski F-16 pobiera w powietrzu paliwo z tankowca powietrznego Airbus A330 MRTT. W kadrze uchwycone zostały też dwa asystujące przy operacji niemieckie Eurofightery.

 

"Wspólne działania w powietrzu, F-16 oraz EF 2000 ramię w ramię realizują zadania w przestrzeni powietrznej, korzystając z tankowania w locie z tankowca MRTT" - podano w komunikacie. 

 

Podkreślono, że jest to "przykład ścisłej współpracy sojuszniczej i wysokiego poziomu interoperacyjności w ramach NATO". "Wspólne treningi pozwalają utrzymać najwyższą gotowość bojową oraz doskonalić procedury, które mogą zdecydować o powodzeniu misji" - podkreślono. 

Malbork. Operacja Eastern Sentry. Niemieckie myśliwce dyżurują

Zaledwie dzień wcześniej w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego pod Malborkiem wylądowało pięć niemieckich Eurofighterów, które wzmacniają w ramach misji Air Policing bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej wschodniej flanki NATO.

 

Do Polski myśliwce trafiły z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jest to odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni państw sojuszu przez rosyjskie samoloty i drony. Decyzja o ich przysłaniu zapadła po uruchomieniu przez Pakt Północnoatlantycki operacji Eastern Sentry

 

ZOBACZ: Niemieckie myśliwce lecą do Polski. Mają ważną misję

 

Wraz z samolotami wysłano około 150 żołnierzy Bundeswehry. Stacjonowanie myśliwców w polskiej bazie przewidziane jest wstępnie do marca 2026 r.

 

"Obrona powietrzna RP to system stałych, całodobowych dyżurów, funkcjonujący w pełnej integracji z NATO-wskim systemem obrony powietrznej. Siły Powietrzne nieprzerwanie strzegą polskiego nieba, utrzymując zdolność natychmiastowej reakcji na każde zagrożenie" - czytamy we wpisie opublikowanym Dowództwo Generalne w piątek, kiedy zapowiadano przybycie niemieckiego wsparcia. 

 

