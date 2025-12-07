W badaniu zapytano respondentów o to, czy zgadzają się, że w związku z obecną sytuacją międzynarodową Polska powinna przywrócić obowiązkową zasadniczą służbę wojskową.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie WP zdecydowana większość Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Opinia publiczna jest podzielona, ale zwolennicy powrotu do przymusowego poboru dominują w badanych grupach.

Powrót obowiązkowej służby wojskowej - Polacy wyrazili opinię

59,4 proc. badanych zgodziło się z propozycją przywrócenia obowiązkowej służby. Wśród nich 14,7 proc. to osoby, które zdecydowanie popierają powrót do służby zasadniczej, a 44,7 proc. raczej się z tym zgadza.

30,9 proc. badanych jest przeciwko pomysłowi. 15,7 proc. jest zdecydowanie przeciwko, a 15,2 proc. raczej nie zgadza się z pomysłem przywrócenia obowiązkowej służby.

Pozostałe 9,7 proc. ankietowanych nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.

Poparcie dla przywrócenia obowiązkowej służby największe wśród wyborców opozycji

Analiza wyników wśród wyborców koalicji rządzącej pokazuje, że połowa z nich, czyli 50 proc., popiera ideę obowiązkowego poboru. W tej grupie 12 proc. zdecydowanie wyraża zgodę, a 38 proc. raczej się z tym zgadza.



Jednocześnie 41 proc. zwolenników rządu jest przeciwnych takiemu rozwiązaniu – 24 proc. raczej nie zgadza się, a 17 proc. zdecydowanie odrzuca pomysł. Niezdecydowanych wśród wyborców rządzącej koalicji jest 9 proc.

Największe poparcie dla przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej odnotowano wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Łącznie 67 proc. z nich popiera ten pomysł. Z tego 15 proc. zdecydowanie zgadza się z propozycją, a 52 proc. raczej ją akceptuje.



W tej samej grupie, 26 proc. respondentów jest przeciwnych powrotowi do obowiązkowego poboru – 15 proc. wyraziło zdecydowany sprzeciw, a 11 proc. raczej nie zgadza się z takim rozwiązaniem. 7 proc. wyborców PiS i Konfederacji nie zajęło jednoznacznego stanowiska.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został zrealizowany 21-23 listopada 2025 r., metodą CATI i CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków. (PAP)

