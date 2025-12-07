W 2012 roku zespół naukowców pod kierownictwem Nicholasa Erikssona opublikował analizę obejmującą 14 604 osoby, które odpowiedziały na pytanie, czy smak kolendry kojarzy im się z mydlinami. To, co odkryli, okazało się zaskakujące.

Dlaczego dla niektórych kolendra ma mydlany smak?

Zespół badaczy postanowił porównać deklaracje uczestników eksperymentu, co do smaku kolendry, z informacjami genetycznymi. Dzięki temu znaleźli wariant jednego genu, który pojawiał się znacznie częściej u osób nielubiących tego zioła.

Chodzi o fragment DNA związany z receptorami węchowymi, czyli białkami, które pomagają rozpoznawać zapachy. Jeden z nich, OR6A2, szczególnie silnie reaguje na aldehydy - związki chemiczne odpowiedzialne za aromat świeżych liści kolendry. U części osób receptory te są bardziej wrażliwe, przez co zapach odbierają zupełnie inaczej.

Mimo to genetyka nie wyjaśnia wszystkiego. Predyspozycja istnieje, ale na smak wpływają także doświadczenia kulinarne, kultura i to, jak często ktoś wcześniej jadł kolendrę.

Co w kolendrze właściwie pachnie?

W liściach kolendry znajdują się naturalne, intensywne aromaty. Dla większości osób tworzą one świeży, cytrusowo-ziołowy zapach. Jednak u ludzi z wrażliwym wariantem genu OR6A2, aldehydy te uruchamiają skojarzenia podobne do tych, które pojawiają się, gdy wąchają kosmetyki czy środki czystości. To nie znaczy, że w kolendrze jest coś niewłaściwego - wyłącznie mózg interpretuje sygnały receptorów w inny sposób.

Warto też pamiętać, że nie wszystkie części kolendry smakują tak samo. Nasiona są łagodniejsze i mają zupełnie inny aromat. Wiele osób, które nie tolerują świeżych liści, bez problemu używa nasion w kuchni.

Jak pogodzić dwa różne stanowiska?

Jeśli dla kogoś kolendra ma mydlany smak, zmuszanie go do jedzenia potraw z tym ziołem może nie być najlepszym pomysłem. Pojawia się jednak opcja, aby próbować łagodniejszych form, np. dodawać ją w niewielkich ilościach lub stosować nasiona zamiast liści.

Obróbka cieplna także zmniejsza intensywność aromatu. Dlatego kolendra gotowana lub smażona zwykle smakuje delikatniej.

