Piotr Cieplak nie żyje. Reżyser teatralny miał 65 lat

O śmierci reżysera poinformowano w niedzielę na profilu warszawskiej Akademii Teatralnej na Instagramie. "Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. Piotra Cieplaka - cenionego reżysera, pedagoga i wieloletniego wykładowcy Akademii Teatralnej. Był ważną częścią naszej społeczności. W pracy ze studentkami i studentami łączył uważność, poczucie humoru i ogromną życzliwość. Dziękujemy za wszystko, co wniósł do naszej uczelni. Łączymy się w myślach z Jego bliskimi" - czytamy we wpisie.

Nie żyje Piotr Cieplak. Reżyser teatralny miał 65 lat

Piotr Cieplak (ur. 1960 r. w Częstochowie - red.) był reżyserem teatralnym, absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej i Wydziału Reżyserii krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Zadebiutował w 1989 r. w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

Był związany m.in. z Teatrem Współczesnym we Wrocławiu, a także z Teatrem Dramatycznym i Teatrem Powszechnym w Warszawie. Od 1996 do 1998 r. pełnił funkcję dyrektora artystycznego stołecznego Teatru Rozmaitości. Natomiast od 2014 r. był etatowym reżyserem Teatru Narodowego w Warszawie, w którym wyreżyserował chociażby "Elementarz", "Wieczór Trzech Króli albo Co chcecie" oraz "Czekając na Godota". Ostatnie z przedstawień w 2024 r. zapewniło mu Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida.

Opowiadając o pracy nad spektaklem, Cieplak zwracał uwagę na sensacyjny i rewolucyjny charakter, jaki sztuka Samuela Becketta miała w latach 50. - Pytała o Godota, opowiadała o czekaniu na Godota. Dlatego teraz chciałbym sobie i widzom zadać pytanie: jak to jest z tym czekaniem? Czy nadal na niego czekamy, czy jest na kogo czekać? Co się po 70 latach od prapremiery zmieniło? To będzie bardzo duże przedsięwzięcie - stwierdził w marcu 2023 r.

Dopytywany, czym dla widzów powinien być teatr, reżyser zaznaczył, że dla każdego może być czymś innym. – Nas, wszystkich ludzi teatru, powinna łączyć świadomość powagi tej dziedziny ludzkiej aktywności. Teatr ma swoją odpowiedzialność i niesie z sobą odpowiedzialność. Jest miejscem działania z ludźmi i dla ludzi - miejscem, gdzie słowa jeszcze mogą mieć znaczenie. Powinniśmy zrozumieć, że teatr jest niszowy i nie powinien ścigać się ze stadionami - powiedział Cieplak.

Wykładowca warszawskiej Akademii Teatralnej. Artysta wielokrotnie nagradzany

Był także wykładowcą warszawskiej Akademii Teatralnej i reżyserem spektakli telewizyjnych takich jak "Wyprawy krzyżowe", "Człowiek, który był Czwartkiem", "Słomkowy kapelusz", "Opowiadania dla dzieci" oraz "Sen srebrny Salomei".

Miał na swoim koncie wiele nagród, wśród nich Paszport "Polityki", Grand Prix XIX Opolskich Konfrontacji Teatralnych, Nagrodę im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru", Nagrody im. Konrada Swinarskiego oraz Feliksa Warszawskiego.

W 2016 r. został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W 2024 r. odebrał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

ap / polsatnews.pl / PAP