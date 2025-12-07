Otwarcie sezonu świątecznego we Włoszech. Prawie milion turystów w Rzymie

Władze Rzymu poinformowały, że w ich mieście długi weekend spędza prawie milion turystów. Ma to związek z poniedziałkową uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która we Włoszech jest dniem wolnym. W poniedziałek wieczorem uroczyście zapalone zostaną światła na miejskiej choince.

Zbliżenie na gałąź świątecznej choinki ozdobionej okrągłymi, metalicznymi bombkami. W tle widoczny fragment monumentalnego budynku i błękitne niebo.
W długi weekend otwarty został popularny wśród rzymian i cudzoziemców, uwielbiany przez dzieci świąteczny targ na Piazza Navona. Wokół fontanny Czterech Rzek Berniniego ustawiono 30 straganów. Nowością tego roku będą koncerty różnych gatunków muzyki na tym zabytkowym rzymskim placu.

Okres świąteczny w Rzymie. W poniedziałek zapalenie świateł na choince

W poniedziałek wieczorem uroczyście zapalone zostaną światła na miejskiej choince, którą drugi rok z rzędu ustawiono na Piazza del Popolo. Wcześniej przez lata stała na Placu Weneckim, który jest obecnie wielkim terenem budowy stacji metra.

 

Świerk wysokości ponad 20 metrów przywieziono z okolic Como na północy Włoch. Po inauguracji choinki włączone zostaną świąteczne świetlne dekoracje na centralnej via del Corso, łączącej Plac Wenecki i Piazza del Popolo.

 

O godzinie 16 kontynuując tradycję poprzedników papież Leon XIV będzie po raz pierwszy modlić się na Placu Hiszpańskim przed figurą Matki Bożej. Oczekuje się przybycia tysięcy osób.

 

jp / polsatnews.pl / PAP
RZYMŚWIATŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIATURYŚCITURYSTYKAWŁOCHY

