Pożar wybuchł ok. godz. 3. w nocy z soboty na niedzielę w kamienicy znajdującej się przy al. Hugona Kołłątaja w Będzinie. Budynek zamieszkany był przez trzy osoby. Dwie zostały ewakuowane jeszcze przed przyjazdem na miejsce służb pożarniczych. Trzeciej - 70-latce - w ucieczce z płonącego domu dopomóc musieli strażacy.

- Ewakuowaliśmy ją z balkonu przy pomocy drabiny przystawnej - powiedział w rozmowie z Polsat News mł. asp. Paweł Wolny z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Jedna z osób z lekkimi obrażeniami przetransportowana została do szpitala.

Pożar kamienicy w Będzinie. Strażacy walczą z ogniem

Na miejscu obecni są zarówno strażacy z Będzina jak i z sąsiedniej Dąbrowy Górniczej - łącznie 18 zastępów. - W chwili obecnej cały czas trwają działania gaśnicze. W tym momencie pożar jeszcze nie jest opanowany. Spaleniu uległa znaczna część dachu kamienicy, której powierzchnia wynosi ok. 30 metrów kwadratowych - przekazał przedstawiciel straży pożarnej.

W związku z tym, że do zdarzenia doszło w ścisłym centrum miasta, kierowcy przejeżdżający tą okolicą muszą przygotować się na znaczne utrudnienia. Z ruchu wyłączony został pas drogi od centrum Będzina w kierunku Dąbrowy Górniczej. W przeciwległym kierunku dla kierowców dostępny jest tylko jeden pas.

- Na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji, które by potwierdzały jakiekolwiek przyczyny tego pożaru - wyjaśnił mł. asp. Wolny z KP PSP w Będzinie.

