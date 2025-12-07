W poniedziałek w Polsce będzie dominować zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie i południu. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa słabych opadów deszczu.

Poniedziałek ze zmiennym wiatrem i mgłami. W Tatrach spadnie śnieg

Wysoko w Tatrach wystąpią deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano miejscami na północy, w centrum i południu pojawią się zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

W ciągu dnia, temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na północnym wschodzie i Podhalu, około 7 st. C w centrum do 11 st. C, 12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem chwilami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowy od zachodu skręcający na południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południu kraju. Opady deszczu, na północy miejscami o natężeniu umiarkowanym, na Pomorzu Zachodnim miejscami suma opadów do około 10 mm. Najsłabsze opady na południu kraju.

Wtorek - deszcze i duże zachmurzenie

Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C miejscami na północy i 4 st. C na północnym wschodzie, około 6 st. C w centrum do 9 st. C na zachodzie. Chłodniej będzie tylko w kotlinach karpackich, około 0 st. C. Wiatr słaby, tylko nad morzem oraz miejscami na obszarach podgórskich w Karpatach umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.

We wtorek w ciągu dnia na południu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami, głównie na południowym wschodzie, opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół duże i opady deszczu, głównie na północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 7 st. C na Podhalu i północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum do 12 st. C na południowym zachodzie kraju.

Wiatr na południowym zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.

Ostrzeżenia IMGW przed roztopami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I st. przed roztopami dla powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego w województwie małopolskim, które obowiązuje do godz. 18 w środę (10 grudnia).

"Prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 0 do 3 st. C. Temperatura maksymalna od 5 do 8 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h, w porywach do 40 km/h, z południowego zachodu" - poinformowano w komunikacie dot. ostrzeżenia na stronie internetowej.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Z dziesięciodniowej prognozy Instytutu wynika, że w przyszłym tygodniu temperatury wyniosą od 5 st. C na północnym wschodzie kraju do nawet 12-13 st. C w centrum i na zachodzie. Prognozowane opady wyniosą maksymalnie 10 mm na Pomorzu, w środę 10 grudnia.

