Nadchodzi niemała anomalia. Pogoda w grudniu zaskoczy

Aktualne wyliczenia nie pozostawiają złudzeń: do 18 grudnia należy spodziewać się temperatur dodatnich. Od poniedziałku czeka nas wyraźne podniesienie wartości na termometrach, a najcieplejszy moment prognozowany jest na kolejne dni (najcieplej będzie w środę). W części kraju słupki rtęci mogą pokazać nawet około 14-15 st. C.

To wartości rzadko spotykane o tej porze roku bowiem średnia temperatura dla grudnia jest zwykle ponad o 10 st. niższa.

IMGW Prognozy pogody wskazują na znaczne ocieplenie w grudniu

Jakiej temperatury należy się spodziewać po mikołajkach?

Między 8. a 11. grudnia wszystkie modele przewidują ocieplenie. Niże kształtujące się na Oceanie Atlantyckim będą wędrowały raczej na północ ku krajom skandynawskim. W pewnym stopniu będą jednak oddziaływać na pogodę w Polsce. Wyże z kolei ustabilizują się na Półwyspie Iberyjskim i nie będą miały większego znaczenia dla aury w środkowej Europie.

Cyrkulacja mas powietrza przyniesie wyraźny wzrost temperatur. Według modelu ECMWF należy się spodziewać początkowo (w weekend) ciepła na poziomie 4-7. st. C., a od poniedziałku, nawet 10-11 st. W kolejnych dniach wartość może być jeszcze wyższa: 14-15 st. Takie wiosenne warunki zapanują przede wszystkim w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej.

Na wschodzie początkowo utrzyma się bardziej zimowa aura, z temperaturą jedynie nieznacznie powyżej zera. Jednak również tam w poniedziałek lub wtorek tempera­tury mogą podskoczyć do 11 st.

Z kolei model GFS przewiduje mniejsze, ale nadal zauważalne ocieplenie. Przewiduje bowiem ciepło na poziomie około 6-7 st. Celsjusza. Choć to mniej niż w modelu ECMWF, to nadal jest to wartość wysoka jak na grudzień.

Pogoda w grudniu. Czy spadnie śnieg?

Fronty atmosferyczne, które zaczną napływać nad Polskę w nadchodzącym tygodniu, mogą przynieść umiarkowane opady deszczu. Niektóre modele zapowiadają większe sumy opadowe, ale jest to mało prawdopodobne ze względu na duże tempo przemieszczania się następujących po sobie niżów w stronę Morza Północnego.

Popadać umiarkowanie może w południowo-zachodniej i zachodniej Polsce (poniedziałek i wtorek). W środę będą to raczej skąpe i miejscowe zjawiska. Nie powinniśmy spodziewać się śniegu.

