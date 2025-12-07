W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski respondenci zostali zapytani, o to który rząd - PiS czy aktualnie rządzącej koalicji lepiej zadbał o ich portfele.

Według 25,2 proc. respondentów "zdecydowanie lepiej" wypadł rząd PiS, a odpowiedź "raczej" wskazało 13, 6 proc. W sumie pozytywne dla partii Kaczyńskiego odpowiedzi wskazało 38,8 proc.

Koalicja rządząca obecnie w sumie uzyskała nieznacznie gorszy wynik - 36,6 proc., ale warto zaznaczyć, że odpowiedź "zdecydowanie lepiej" wskazało 13,7 proc., a "raczej" - 23,1 proc.

"Tak samo" - to odpowiedź, którą wybrało 22,3 proc. respondentów, a "nie wiem/trudno powiedzieć" 2,1 proc.

Który rząd bardziej dbał o portfele Polaków? Tak odpowiedzi wyborcy PiS i Konfederacji

Wśród wyborców PiS i Konfederacji poprzedni rząd uzyskał zdecydowane poparcie. "Zdecydowanie lepiej" wskazało 46 proc., "raczej" 18 proc. , a "tak samo" 34 proc. badanych.

ZOBACZ: Koalicja PiS z Konfederacją? Polacy stawiają sprawę jasno

W tej grupie po jednym procencie otrzymały odpowiedzi, które wskazywały, że to koalicja, której przewodzi Donald Tusk lepiej dba o portfele Polaków. Przy odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" pojawiło się zero proc.

Sondaż. Odpowiedzi wyborców partii koalicyjnych

60 proc. wyborców partii wchodzących w skład koalicji zaznaczyło odpowiedź "raczej" na korzyść obecnej władzy. "Zdecydowanie" za koalicją opowiedziało się 36 proc., a 4 proc. wybrało - "tak samo".

ZOBACZ: Nowy sondaż. Donald Tusk ma powody do radości

Żadna z odpowiedzi pozytywnych dla PiS nie uzyskała choćby procenta poparcia w tej grupie. Przy odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" pojawiło się zero proc.

Pozostali wyborcy wskazali na PiS. Znaczna przewaga nad obecnym rządem

Wśród pozostałych wyborców druzgocącą przewagę uzyskało PiS. W tej grupie 21 proc. uważa, że to poprzednia władza lepiej dbała o portfele obywateli, a 32 proc. wybrało odpowiedź "raczej".

Niemal co trzeci respondent w tej grupie (31 proc.) nie zauważył różnic pod tym względem między oboma rządami. Odpowiedź "raczej" na korzyść koalicji wskazało 5 proc., a "zdecydowanie" zero proc. pytanych. Niezdecydowanych było 11 proc.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 21-23 listopada 2025 r. na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni