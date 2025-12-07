Elon Musk zażartował z Donalda Tuska. Miliarder wzywa do obalenia UE

W odpowiedzi na nową Strategię Bezpieczeństwa Nardowego USA premier Donald Tusk opublikował w serwisie X wpis, w którym zapewnia, że Europa jest oddanym sojusznikiem USA.

"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnich 80 lat. Musimy się tego trzymać, jest to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba, że coś się zmieniło" - napisał Tusk w X.

Na wpis odpowiedział Elon Musk, który do niedawna był jednym z najbliższych współpracowników Donalda Trumpa. Miliarder nie wziął słów premiera Tuska na poważnie. Przeciwnie, zażartował z kombinacji imion i nazwisk całej trójki.

"Jeśli połączyć Donalda Trumpa i Elona Muska, to wyjdzie ci..." - napisał Musk. Wpis dotarł do ponad 15 mln osób.

If you combine Donald Trump and Elon Musk, you get … 😂 https://t.co/qfXnBwCoCk — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Elon Musk zażartował z Donalda Tuska. Radosław Sikorski: Leć na Marsa

Wcześniej w twitterową dyplomację zaangażował się Radosław Sikorski, który zareagował na wezwania Muska do obalenia Unii Europejskiej, a obywateli Wspólnoty do organizowania się na rzecz jej opuszczenia. "Jak długo zajmie, aby UE zniknęła? ObalnyUE" - napisał Musk.

"Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów" - odpisał Sikorski.

Szef polskiego MSZ-u nie po raz pierwszy starł się w mediach społecznościowych z amerykańskim miliarderem. W marcu Musk nazwał Sikorskiego "małym człowiekiem" po tym, jak ten zapewnił, że Polska będzie finansować łączność satelitarną Starlink dla Ukrainy, jeśli wycofa się z tego Elon Musk.

Medialna aktywność właściciela X wokół Unii Europejskiej wynika z kary, jaką Komisja Europejska nałożyła na medium. Platforma Muska została ukarana grzywną w wys. 120 mln euro za nieprzestrzeganie europejskiego aktu o usługach cyfrowych (DSA).

"Uważamy, że X jest odpowiedzialny zwodnicze wykorzystanie tzw. niebieskiego znaczka, brak transparentności w repozytorium reklam i nieudzielanie dostępu do publicznych danych badaczom" - przekazała Komisja Europejska w piątkowym komunikacie.

Od czasu ogłoszenia decyzji Elon Musk opublikował dziesiątki wpisów, w którym atakuje Unię Europejską i politykę Komisji Europejskiej. Miliarder wielokrotnie wzywał do obalenia UE, a nawet udostępniał treści porównującej Wspólnotę do Trzeciej Rzeszy.

