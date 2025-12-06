Wojsko poderwało myśliwce. "Siły i środki pozostają w gotowości"

Polska Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców i osiągnięciu stanu gotowości przez naziemne systemy obrony powietrznej. To odpowiedź na aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które zbombardowało m.in. Kijów. "Podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - przekazało DORSZ.

Szary myśliwiec wojskowy leci na tle chmur.
Siły Powietrzne/FB
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu polskich myśliwców

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało dowództwo polskiego wojska.

 

Oprócz poderwania myśliwców zapadła decyzja o ogłoszeniu stanu gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej oraz systemów rozpoznania radiolokacyjnego.

 

ZOBACZ: USA porzucą Ukrainę? Europoseł: Polacy, obudźcie się

 

Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. Dotyczy to zwłaszcza rejonów przyległych do zagrożonych obszarów w Ukrainie.

 

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - przekazało DORSZ na X.

Nocny atak Rosjan na Kijów. Ranne zostały co najmniej trzy osoby

Decyzja DORSZ to odpowiedź na zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski. Na miasto spadają rakiety i drony - przekazała administracja wojskowa obwodu kijowskiego. Jak dotąd potwierdzono informację o trzech osobach rannych.

 

ZOBACZ: Były premier Ukrainy skazany. 15 lat za zdradę stanu

 

"Atak wroga trwa. Zwracam się do wszystkich mieszkańców regionu z prośbą o pozostanie w bezpiecznych miejscach. Dbajcie o siebie i swoich bliskich" - przekazał Mykoła Kałasznik, dowódca obwodu kijowskiego na Telegramie.

 

Ranni, dwie kobiety i mężczyzna, zostali hospitalizowani. Obrażenia otrzymali z odłamków eksplodujących pocisków. 

 

Według informacji dziennika "Ukrainska Prawda" sobotnie naloty zostały przeprowadzone z użyciem rosyjskiego lotnictwa strategicznego - bombowców Tu-95MS i Тu-160МС. Kijów zbombardowano m.in. z użyciem pocisków manewrujących.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Podjęłabym taką samą decyzję". Minister zdrowia o swojej roli w resorcie
Czytaj więcej
ATAK NA UKRAINĘDORSZOBRONA POWIETRZNAPODERWANIE MYŚLIWCÓWPOLSKARAKIETY I DRONYZAGROŻENIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 