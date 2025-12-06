Wojsko poderwało myśliwce. "Siły i środki pozostają w gotowości"

"W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało dowództwo polskiego wojska.

Oprócz poderwania myśliwców zapadła decyzja o ogłoszeniu stanu gotowości naziemnych systemów obrony powietrznej oraz systemów rozpoznania radiolokacyjnego.

Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej. Dotyczy to zwłaszcza rejonów przyległych do zagrożonych obszarów w Ukrainie.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - przekazało DORSZ na X.

Nocny atak Rosjan na Kijów. Ranne zostały co najmniej trzy osoby

Decyzja DORSZ to odpowiedź na zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski. Na miasto spadają rakiety i drony - przekazała administracja wojskowa obwodu kijowskiego. Jak dotąd potwierdzono informację o trzech osobach rannych.

"Atak wroga trwa. Zwracam się do wszystkich mieszkańców regionu z prośbą o pozostanie w bezpiecznych miejscach. Dbajcie o siebie i swoich bliskich" - przekazał Mykoła Kałasznik, dowódca obwodu kijowskiego na Telegramie.

Ranni, dwie kobiety i mężczyzna, zostali hospitalizowani. Obrażenia otrzymali z odłamków eksplodujących pocisków.

Według informacji dziennika "Ukrainska Prawda" sobotnie naloty zostały przeprowadzone z użyciem rosyjskiego lotnictwa strategicznego - bombowców Tu-95MS i Тu-160МС. Kijów zbombardowano m.in. z użyciem pocisków manewrujących.

