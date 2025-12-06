Włącz Polsat i pomóż chorym dzieciom. Już dziś Mikołajkowy Blok Reklamowy o 18:45
6 grudnia punktualnie o godzinie 18:45 Telewizja Polsat wyemituje Mikołajkowy Blok Reklamowy, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom. By je wesprzeć, wystarczy prosty ruch na pilocie od telewizora. Pasmo reklam pojawi się na głównej antenie Polsatu tuż przed Wydarzeniami. Nasza stacja już po raz 22. organizuje taką formę pomocy najmłodszym.
Do udziału w Mikołajkowym Bloku Reklamowym zapraszają widzów Telewizja Polsat i Polsat Media. Cały dochód przeznaczony zostanie na pomoc potrzebującym dzieciom, zasilając konto Fundacji Polsat.
Wydarzeniu towarzyszy "Dźwięk Świąt" - spot promujący 22. Mikołajkowy Blok Reklamowy. Twarzą kampanii został Natan, 8-letni chłopiec, który od urodzenia zmaga się z obustronnym niedosłuchem, podopieczny Fundacji Polsat.
22. Mikołajkowy Blok Reklamowy o 18:45. Włącz Polsat i pomóż chorym dzieciom
"Dźwięk Świąt" to poruszająca historia opowiedziana z perspektywy Natana - pełna świątecznego światła, obrazów i emocji, ale pozbawiona dźwięku.
Czy można przywrócić mu "Dźwięk Świąt?". Pokazuje to symboliczna scena o tym, że nawet mały gest - jakim jest obejrzenie bloku reklamowego - może zmienić czyjeś życie.
Spot kończy się prostym, ale poruszającym przesłaniem: Oglądasz? - Pomagasz.
Tegoroczną akcję wspiera plejada gwiazd: prezenterów, aktorów i dziennikarzy Telewizji Polsat.
To m.in. Krzysztof Ibisz, Hubert Urbański, Agnieszka Hyży, Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Dorota Gawryluk, Ilona i Milena Krawczyńskie, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak, Iwona Pavlović i Tomasz Wygoda. Każdy widz, który zasiądzie przed telewizorem, żeby obejrzeć Mikołajkowy Blok Reklamowy, dołoży swoją cegiełkę do pomocy podopiecznym Fundacji Polsat.
Prezes Fundacji Polsat: To jest tak proste, wystarczy drobne pięć minut
Od 22 lat Mikołajkowy Blok Reklamowy pokazuje, że pomaganie może być proste - wystarczy obejrzeć reklamy. Całkowity dochód z ich emisji, obliczany na podstawie oglądalności, trafia do Fundacji Polsat i jest przekazywany na leczenie oraz rehabilitację dzieci i remonty oddziałów dziecięcych w całej Polsce.
Dotychczas widzowie zebrali już blisko 30 milionów złotych. Dzięki tym środkom realnie zmienia się życie dzieci takich jak Natan - dzieci, które nie tylko potrzebują pomocy, ale także mają marzenia i siłę, by walczyć o przyszłość.
- To jest tak proste, że w zasadzie nie wymaga absolutnie żadnego wysiłku. Wystarczy włączyć telewizor i usiąść na tych drobnych pięć minut. Te drobne pięć minut i wasza obecność, to jest zmiana życia dzieci na bardzo długi czas - podkreśliła Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.
