Do udziału w Mikołajkowym Bloku Reklamowym zapraszają widzów Telewizja Polsat i Polsat Media. Cały dochód przeznaczony zostanie na pomoc potrzebującym dzieciom, zasilając konto Fundacji Polsat.

Wydarzeniu towarzyszy "Dźwięk Świąt" - spot promujący 22. Mikołajkowy Blok Reklamowy. Twarzą kampanii został Natan, 8-letni chłopiec, który od urodzenia zmaga się z obustronnym niedosłuchem, podopieczny Fundacji Polsat.

22. Mikołajkowy Blok Reklamowy o 18:45. Włącz Polsat i pomóż chorym dzieciom

"Dźwięk Świąt" to poruszająca historia opowiedziana z perspektywy Natana - pełna świątecznego światła, obrazów i emocji, ale pozbawiona dźwięku.

ZOBACZ: Hubert Urbański zaprasza na Mikołajkowy Blok Reklamowy

Czy można przywrócić mu "Dźwięk Świąt?". Pokazuje to symboliczna scena o tym, że nawet mały gest - jakim jest obejrzenie bloku reklamowego - może zmienić czyjeś życie.

Spot kończy się prostym, ale poruszającym przesłaniem: Oglądasz? - Pomagasz.

Tegoroczną akcję wspiera plejada gwiazd: prezenterów, aktorów i dziennikarzy Telewizji Polsat.

To m.in. Krzysztof Ibisz, Hubert Urbański, Agnieszka Hyży, Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski, Dorota Gawryluk, Ilona i Milena Krawczyńskie, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak, Iwona Pavlović i Tomasz Wygoda. Każdy widz, który zasiądzie przed telewizorem, żeby obejrzeć Mikołajkowy Blok Reklamowy, dołoży swoją cegiełkę do pomocy podopiecznym Fundacji Polsat.

Prezes Fundacji Polsat: To jest tak proste, wystarczy drobne pięć minut

Od 22 lat Mikołajkowy Blok Reklamowy pokazuje, że pomaganie może być proste - wystarczy obejrzeć reklamy. Całkowity dochód z ich emisji, obliczany na podstawie oglądalności, trafia do Fundacji Polsat i jest przekazywany na leczenie oraz rehabilitację dzieci i remonty oddziałów dziecięcych w całej Polsce.

Dotychczas widzowie zebrali już blisko 30 milionów złotych. Dzięki tym środkom realnie zmienia się życie dzieci takich jak Natan - dzieci, które nie tylko potrzebują pomocy, ale także mają marzenia i siłę, by walczyć o przyszłość.

ZOBACZ: Mikołajkowy Blok Reklamowy coraz bliżej. "Wystarczy pięć minut"

- To jest tak proste, że w zasadzie nie wymaga absolutnie żadnego wysiłku. Wystarczy włączyć telewizor i usiąść na tych drobnych pięć minut. Te drobne pięć minut i wasza obecność, to jest zmiana życia dzieci na bardzo długi czas - podkreśliła Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

WIDEO: 22. Mikołajkowy Blok Reklamowy. Prezes Fundacji Polsat: To dzień, który daje nam siłę

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl