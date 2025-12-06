Uwaga na mgły i marznący deszcz. Są ostrzeżenia IMGW

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami dla części woj. małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz dla powiatu karkonoskiego i miasta Jelenia Góra w woj. dolnośląskim. Prognozuje się ograniczenie widzialności do 200 m. Ostrzeżenie potrwa od soboty godz. 20 do godz. 10 w niedzielę.

W godzinach nocnych z soboty na niedzielę zapowiadane są marznące opady deszczu - IMGW również wydał alert I stopnia przed opadami marznącymi dla południa Małopolski. Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie potrwa od godz. 23 w sobotę do godz. 9 w niedzielę.

W niedzielę w Polsce będzie przeważało zachmurzenie duże, na południu kraju pojawią się większe przejaśnienia. Słabe opady deszczu i mżawki mogą wystąpić miejscami na zachodzie, północy i wschodzie kraju słabe opady deszczu i mżawki.

Prognoza pogody. Możliwe mgły i mżawki

Należy uważać na poranne i wieczorne mgły ograniczające widoczność. Temperatura maksymalna wyniesie w ciągu dnia od 3 do 7 st. C., nieco cieplej będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie - tam termometry wskażą do 9 st. C. Wiatr słaby, w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany, z kierunków południowych. Miejscami na południu kraju wiatr słaby, zmienny. W Sudetach wiatr porywisty.

ZOBACZ: -50 stopni w Rosji. W mieście zimniej niż na Antarktydzie

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże, na południu kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami na zachodzie, północy i wschodzie kraju słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura minimalna od 2 st. C do 6 st. C, chłodniej na wschodzie, około 0 st. C oraz w rejonach podgórskich Karpat, od -3 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby, w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

Poniedziałek - uwaga na silny wiatr

W poniedziałek nad ranem silne podmuchy wiatru wystąpią na krańcach południowo-zachodnich Polski. W Sudetach przez całą noc będzie wiał porywisty wiatr. W dzień w całym kraju będzie dominowało zachmurzenie duże, do tego wystąpią słabe opady deszczu i mżawki. Na południu pojawią się także mgły ograniczające widoczność do 300 m.

ZOBACZ: Zakopane "zakopane". Ciężarówki kursowały jedna po drugiej

Temperatura maksymalna wyniesie od około 5 st. na wschodzie, 7 st. C w centrum, 9 st. C nad morzem, do 12 st. C na zachodzie kraju.

Niższe temperatury wystąpią w rejonach podgórskich Karpat, od 2 st. C do 4 st. C. Wiatr będzie tam umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem także powieje dość silnie, w porywach do 60 km/h. W górach wiatr porywisty, w Tatrach w porywach do 60 km/h.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Rosyjscy agenci w partii Brauna? Minister ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak odpowiedział Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl / PAP