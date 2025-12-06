W nowym dokumencie Stany Zjednoczone podkreślają, że priorytetem dla polityki amerykańskiej jest obecnie powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Na Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA zareagowało polskie BBN. W notatce opracowanej przez analityków wskazano, że dokument administracji Donalda Trumpa zapowiada w rzeczywistości "fundamentalną przebudowę podejścia Stanów Zjednoczonych do świata".

Przedstawiamy opracowaną przez analityków Biura Bezpieczeństwa Narodowego syntetyczną notatkę poświęconą nowej, opublikowanej dziś Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Dokument będzie przedmiotem dalszych analiz BBN.https://t.co/JVnNPBlLxQ pic.twitter.com/XiJ6VESc72 — Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | BBN (@BBN_PL) December 5, 2025

Trump ogłasza nową Strategię Bezpieczeństwa. "Odrzuca dotychczasowe założenia"

BBN podkreśliło w przygotowanym dokumencie, że USA zredefiniowały swój interes narodowy. Administracja prezydenta Donalda Trumpa postanowiła przesunąć "akcent z globalnego zaangażowania na ochronę suwerenności, odbudowę siły wewnętrznej i koncentrację na rywalizacji mocarstw – przede wszystkim z Chinami".

Przełomowa Strategia ma - zdaniem polskich analityków - kluczowe znaczenie dla przyszłości całej Europy. BBN twierdzi, że w konsekwencji dokumentu zwiększy się strategiczne znaczenie części kontynentu, w tym Polski, przed którą otwierają się "nowe szanse".

BBN zwraca uwagę na inny istotny punkt Strategii. Jak twierdzą polscy specjaliści "Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA z 2025 roku należy do najbardziej znaczących dokumentów strategicznych ostatnich dekad".

Jak czytamy w notatce opublikowanej w mediach społecznościowych BBN, dokument Trumpa całkowicie "odrzuca dotychczasowe założenia dominujące w polityce Stanów Zjednoczonych od końca zimnej wojny". Do historii przeszła już idea, według której to USA pełnią rolę gwaranta globalnego porządku.

Europa osłabionym partnerem. Rewolucja w polityce zagranicznej USA

Nowe podejście Ameryki do polityki zagranicznej zawiera m.in. wymuszanie pokoju poprzez siłę, prymat państw narodowych w stosunkach międzynarodowych, a także utrzymywanie równowagi sił w wymiarze globalnym i regionalnym. Jednym z zagrożeń dla stabilności amerykańskiej ma być zaś masowa migracja, której zakończenie jest niemal najwyższym priorytetem dla polityki wewnętrznej kraju.

Autorzy notatki zwrócili ponadto uwagę, że Europa została przedstawiona w Strategii jako "kluczowy, lecz poważnie osłabiony partner". USA mają wyrażać sceptyczne podejście wobec roli Unii Europejskiej, krytykując jej technokratyczne zarządzanie, centralizację i nadregulację ograniczają zdolność państw do reagowania na zagrożenia.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA, której przygotowaniem zajmuje się amerykański Kongres, to jeden z najważniejszych dokumentów mających wyznaczać dalsze kierunki polityki USA. Kolejnymi mają być Narodowa Strategia Obronności (National Defense Strategy) przygotowywana przez Pentagon oraz Global Posture Review, czyli rewizja rozmieszczenia sił USA na świecie.

