Niespodziewane wystąpienie Terleckiego było wykonaniem wyroku sądu apelacyjnego w Szczecinie, który nakazał politykowi złożyć oficjalne oświadczenie i przeprosić posła KO.

Sprawa, jaką Sławomir Nitras wytoczył Terleckiemu dotyczyła dawnych wypowiedzi posła PiS - dwóch z 9 listopada 2017 roku, jednej z 9 grudnia 2020 i jednej z 10 grudnia 2020 roku - kiedy najpierw zwrócił się do polityka KO słowami "siadaj pajacu", a później nazwał go "trefnisiem Platformy".

Terlecki przeprasza Nitrasa z mównicy sejmowej. "Ubolewam"

Po pięciu latach od rozpoczęcia procesu, w zeszłym tygodniu Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w sprawie wypowiedzi Ryszarda Terleckiego. Sąd przychylił się do wniosku Nitrasa i nakazał byłemu szefowi Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przeprosić swojego politycznego oponenta.

Terlecki wykonał wyrok w nocy z czwartku na piątek między północą a pierwszą w nocy.

- Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 27 listopada 2025 roku w drugiej instancji wydał wyrok, w którym zobowiązuje mnie do następującego oświadczenia. Ja Ryszard Terlecki, przepraszam posła Sławomira Nitrasa, za kierowane przeze mnie pod jego adresem obraźliwe sformułowania i określenia jakie padły, (...) które to obraźliwe sformułowania i określenia naruszają (jego) dobra osobiste - powiedział Terlecki.

Poseł PiS dodał również, że "ubolewa nad swoim zachowaniem".

Przeprosiny posła PiS. Nitras: "Nierychliwa, ale sprawiedliwa"

Poseł KO Sławomir Nitras w piątkowe popołudnie opublikował w mediach społecznościowych nagranie z przeprosin Terleckiego. Polityk podsumował je słowami "Nierychliwa, ale sprawiedliwa".

Wygranego procesu sądowego pogratulowała byłemu ministrowi sportu m.in. ministra edukacji w rządzie Donalda Tuska Barbara Nowacka.

Konflikt prawny między Sławomirem Nitrasem a Ryszardem Terleckim rozpoczął się w 2020 roku. Wówczas poseł KO wystosował do Terleckiego pismo, w którym postawił warunek, że jeśli nie przeprosi go oraz nie wpłaci pieniędzy na kilka organizacji m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet i stowarzyszenie Lambda, zostanie pozwany do sądu.

Po pięciu latach od zainicjowania sprawy Nitras wygrał proces.

