Niemieckie myśliwce w Polsce. To odpowiedź na działania Rosji

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na X, że obecność myśliwców to "wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu".

Dodał, że "współpraca, aktywność i konsekwentne budowanie interoperacyjności to nasza sojusznicza odpowiedź na zagrożenia".

Od dziś pięć sojuszniczych niemieckich myśliwców Eurofighter Typhoon rozpoczynają pełnienie dyżurów bojowych z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku w ramach misji @NATO.



Ich obecność to wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu 🤝 Współpraca, aktywność i konsekwentne budowanie… pic.twitter.com/BZCS3C90BJ — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) December 6, 2025

Malbork. Niemieckie Eurofightery wylądowały

O tym, że niemieckie Eurofightery będą patrolować polskie niebo w ramach misji NATO, poinformowało w piątek także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Przekazało na X, że wzmocni to system szybkiego reagowania (QRA).

"Obrona powietrzna RP to system stałych, całodobowych dyżurów, funkcjonujący w pełnej integracji z NATO-wskim systemem obrony powietrznej. Siły Powietrzne nieprzerwanie strzegą polskiego nieba, utrzymując zdolność natychmiastowej reakcji na każde zagrożenie" - zapewniono.

Do Polski myśliwce trafiły z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jest to odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony.

Wraz z samolotami wysłano około 150 żołnierzy Bundeswehry. Stacjonowanie myśliwców w polskiej bazie przewidziane jest wstępnie do marca 2026 r.

Eastern Sentry. Odpowiedź NATO na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

System QRA polega na pozostawieniu w gotowości samolotów zdolnych do natychmiastowego startu w celu przechwycenia niezidentyfikowanych obiektów, które pojawią się w przestrzeni powietrznej. Dyżury pełnione są przez całą dobę.

Decyzja o przesłaniu przez Niemców wsparcia zapadła po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, kiedy w odpowiedzi Sojusz Północnoatlantycki uruchomił operację Eastern Sentry. Jej celem jest zabezpieczenie nieba na wschodniej flance NATO.

