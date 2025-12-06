Niemieckie myśliwce w Polsce. To odpowiedź na działania Rosji
Pięć niemieckich myśliwców Eurofighter Typhoon wylądowało w sobotę na lotnisku w Malborku. Maszyny będą stacjonować w 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w ramach misji NATO. Ich zadaniem będzie pełnienie dyżurów i reagowanie w przypadku naruszeń przestrzeni powietrznej na wschodniej flance.
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na X, że obecność myśliwców to "wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu".
Dodał, że "współpraca, aktywność i konsekwentne budowanie interoperacyjności to nasza sojusznicza odpowiedź na zagrożenia".
Malbork. Niemieckie Eurofightery wylądowały
O tym, że niemieckie Eurofightery będą patrolować polskie niebo w ramach misji NATO, poinformowało w piątek także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Przekazało na X, że wzmocni to system szybkiego reagowania (QRA).
"Obrona powietrzna RP to system stałych, całodobowych dyżurów, funkcjonujący w pełnej integracji z NATO-wskim systemem obrony powietrznej. Siły Powietrzne nieprzerwanie strzegą polskiego nieba, utrzymując zdolność natychmiastowej reakcji na każde zagrożenie" - zapewniono.
Do Polski myśliwce trafiły z bazy lotniczej Noervenich w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jest to odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony.
Wraz z samolotami wysłano około 150 żołnierzy Bundeswehry. Stacjonowanie myśliwców w polskiej bazie przewidziane jest wstępnie do marca 2026 r.
Eastern Sentry. Odpowiedź NATO na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej
System QRA polega na pozostawieniu w gotowości samolotów zdolnych do natychmiastowego startu w celu przechwycenia niezidentyfikowanych obiektów, które pojawią się w przestrzeni powietrznej. Dyżury pełnione są przez całą dobę.
Decyzja o przesłaniu przez Niemców wsparcia zapadła po bezprecedensowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, kiedy w odpowiedzi Sojusz Północnoatlantycki uruchomił operację Eastern Sentry. Jej celem jest zabezpieczenie nieba na wschodniej flance NATO.
