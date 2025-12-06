Hamas deklaruje złożenie broni. Warunkiem zakończenie okupacji

"Nasza broń jest związana z istnieniem okupacji i agresji" - przekazał przywódca Hamasu w Strefie Gazy Khalil al-Hayya i zapewnił, że w przypadku zakończenia okupacji, broń zostanie przekazana palestyńskim władzom.

Hamas złoży broń? Media: jest jeden warunek

Al-Hayya dodał, że ma na myśli władze "suwerennego i niepodległego państwa palestyńskiego".

"Akceptujemy rozmieszczenie sił ONZ, których zadaniem będzie monitorowanie granic i zapewnienie przestrzegania zawieszenia broni w Strefie Gazy" – dodał Hayya, sygnalizując sprzeciw Hamasu wobec rozmieszczenia w Strefie sił międzynarodowych, których misją byłoby jej rozbrojenie.

Według informacji przekazanych przez portal Axios w czwartek, amerykański prezydent Donald Trump planuje ogłosić powstania tymczasowego rządu Strefy Gazy i tzw. Rady Pokoju jeszcze przed świętami.

Dzięki temu Trump mógłby przed bożonarodzeniową przerwą ogłosić, że proces pokojowy w Strefie Gazy wchodzi w nową fazę - przekazał amerykański portal, dodając, że zawieszenie broni w Strefie Gazy jest jak dotąd największym osiągnięciem polityki zagranicznej w drugiej kadencji Trumpa.

