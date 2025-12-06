Hamas deklaruje złożenie broni. Warunkiem zakończenie okupacji

Hamas zadeklarował złożenie broni pod warunkiem zakończenia okupacji przez armię izraelską - poinformowała agencja AFP. Przywódca organizacji stwierdził, uzbrojenie zostanie przekazane władzom "suwerennego i niepodległego państwa palestyńskiego".

Grupa ludzi w pobliżu zniszczonych budynków i cmentarza.
Hamas zadeklarował złożenie broni pod warunkiem zakończenia okupacji

"Nasza broń jest związana z istnieniem okupacji i agresji" - przekazał przywódca Hamasu w Strefie Gazy Khalil al-Hayya i zapewnił, że w przypadku zakończenia okupacji, broń zostanie przekazana palestyńskim władzom.

Al-Hayya dodał, że ma na myśli władze "suwerennego i niepodległego państwa palestyńskiego".

 

"Akceptujemy rozmieszczenie sił ONZ, których zadaniem będzie monitorowanie granic i zapewnienie przestrzegania zawieszenia broni w Strefie Gazy" – dodał Hayya, sygnalizując sprzeciw Hamasu wobec rozmieszczenia w Strefie sił międzynarodowych, których misją byłoby jej rozbrojenie.

 

Według informacji przekazanych przez portal Axios w czwartek, amerykański prezydent Donald Trump planuje ogłosić powstania tymczasowego rządu Strefy Gazy i tzw. Rady Pokoju jeszcze przed świętami.

 

Dzięki temu Trump mógłby przed bożonarodzeniową przerwą ogłosić, że proces pokojowy w Strefie Gazy wchodzi w nową fazę - przekazał amerykański portal, dodając, że zawieszenie broni w Strefie Gazy jest jak dotąd największym osiągnięciem polityki zagranicznej w drugiej kadencji Trumpa.

 

HAMASIZRAELPALESTYNAŚWIAT

