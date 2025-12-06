Do ataku doszło w sobotę przed południem. Aktywiści oblali gablotę z koroną państwową, należącą do klejnotów brytyjskiej monarchii, rozmazując na niej żółty płyn, przypominający budyń. Wystawa znajduje się w słynnej Tower of London.

Atak w Tower of London. "Demokracja się rozpadła"

Odpowiedzialność za atak ponosi grupa Take Back Power, która opublikowała nagranie ze zdarzenia w mediach społecznościowych. Młodzi aktywiści określają się jako nowa, pokojowa grupa obywatelskiego oporu.

- Demokracja się rozpadła, dołącz do nas. (...) Jest wielu bezdomnych, którzy umierają na naszych ulicach. To dla nich najbardziej niebezpieczny czas w roku, a mamy bogatych, którzy wciąż gromadzą majątek. To jest obrzydliwe - powiedziała bezpośrednio po ataku jedna z obecnych na miejscu aktywistek.

- Wielka Brytania w rozsypce. Jesteśmy tu, przy klejnotach koronnych, aby odzyskać władzę (z ang. take back power, podobnie jak nazwa organizacji - przyp.red) - zadeklarował młody mężczyzna, który chwilę wcześniej wylał płyn.

Aktywiści stawiają żądania. Chcą dodatkowej izby

W opisie nagrania, grupa dodaje, że "miliarderzy kupują wpływy polityczne, podczas gdy bezdomni umierają na ulicach" i żąda powołania Izby Ludu. Ma ona być stałym zgromadzeniem obywateli wybieranych demokratycznie, decydującym o nakładaniu nowych podatków na najbogatszych.

"To proste. Wszyscy chcą opodatkowywać bogatych, ale politycy tego nie robią. Będziemy mobilizować ludzi do radykalnych działań i przeciwstawiania się rosnącym nierównościom w Wielkiej Brytanii. Nikt nie powinien kłaść swoich dzieci głodnych do łóżka, podczas gdy superbogaci zgarniają miliardy. Kropka" - napisano w opisie zbiórki i zapowiedziano kolejne pokojowe działania, aby "odzyskać bogactwo i demokrację z rąk bogatych".

W związku ze zdarzeniem część zamku została na pewien czas zamknięta, ponownie otwarto ją wczesnym popołudniem - przekazało BBC.

Zbudowana w XI wieku Tower of London przyciąga ponad 3 mln zwiedzających rocznie. Prezentowana jest w niej kolekcja klejnotów koronnych, a centralnym punktem wystawy są insygnia koronacyjne.

Brytyjska korona państwowa została wykonana w 1937 r. na koronację króla Jerzego VI. Jest ozdobiona ponad 3 tys. kamieni szlachetnych. Do tej pory jest ona noszona przez monarchę po zakończeniu ceremonii koronacyjnej oraz podczas oficjalnych okazji, takich jak otwarcie sesji parlamentu.

