W Ukrainie przebywa delegacja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która ma zbadać zniszczenia infrastruktury krytycznej związanej z energetyką jądrową.

"Poprzednie misje do podstacji energetycznych wykazały ciągłą degradację sieci i coraz większe wyzwania dla infrastruktury przesyłowej" - przekazała agencja w komunikacie. Problemem jest także stan sarkofagu obejmującego blok czwarty elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej w Czarnobylu: Sarkofag utracił szczelność

Aktywność MAEA w Ukrainie obejmowała ocenę zniszczeń sarkofagu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, tzw. Nowej Bezpiecznej Powłoki, które powstały w lutym w wyniku rosyjskiego nalotu.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustaliła, że wykorzystano do tego drona wyposażonego w ładunek kumulacyjny, co poskutkowało nie tylko przebiciem "pancerza" sarkofagu, ale też wywołało pożar zewnętrznej okładziny. Oba elementy miały utrzymywać radionuklidy wewnątrz sarkofagu.

"Misja potwierdziła, że ​​NBP utraciła swoje podstawowe funkcje bezpieczeństwa, w tym szczelność, ale nie stwierdzono trwałych uszkodzeń jego konstrukcji nośnych ani systemów monitorujących" - przekazała agencja.

Nowa Bezpieczna Powłoka uszkodzona. Naprawa pochłonie dziesiątki milionów euro

Agencja przekazała, że Ukraina przeprowadziła doraźne prace naprawcze, ale do przywrócenia szczelności potrzebne są pilne i kompleksowe działania.

"MAEA, która ma stały zespół na miejscu, będzie nadal robić wszystko, co w jej mocy, aby wspierać działania na rzecz pełnego przywrócenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony obiektów w Czarnobylu" - przekazał General Grossi, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Budowa stalowej Nowej Bezpiecznej Powłoki, zwanej także Arką, trwała dziewięć lat i pochłonęła ponad 1,6 mld euro. Znaczny wkład miała Unia Europejska, Stany Zjednoczona, Ukraina i Rosja. Polska przekazała na ten cel ponad 5 mln euro.

Według wyliczeń dziennika "Guardian" całkowita naprawa sarkofagu skutkująca przywróceniem szczelności po lutowym ataku może kosztować około 25 mln euro.

