Dramat u wybrzeży turystycznego raju. Zatonęła łódź z migrantami

Co najmniej 18 migrantów utonęło, gdy ich łódź wywróciła się w odległości 40 kilometrów na południe od niewielkiej, niezamieszkanej greckiej wysepki Chrisi niedaleko Krety - podał w sobotę Reuters, cytując funkcjonariusza greckiej straży przybrzeżnej.

Żaglowiec płynie po morzu w pobliżu kamiennej latarni morskiej na wyspie.
Lapplaender / commons.wikimedia
Łódź z migrantami zatonęła u wybrzeży Krety (Zdj. ilustracyjne)

Przekazał on także, że dwie osoby zostały uratowane z morza i zabrano je na Kretę. Łódź z migrantami została zauważona najpierw przez turecki statek handlowy, którego załoga powiadomiła władze greckie.

Jak przypomina Reuters, Grecja była na pierwszej linii w trakcie kryzysu migracyjnego w latach 2015-2016, gdy ponad milion osób z Bliskiego Wschodu i Afryki przedostało się do Europy.

 

Napływ migrantów tym szlakiem później się zmniejszył, ale w ciągu ostatniego roku liczba łodzi z migrantami, które zmierzają w kierunku Krety, Gawdos i Chrisi - trzech wysp na Morzu Egejskim znajdujących się najbliżej Afryki - znów rośnie, a śmiertelne wypadki podczas tych przepraw są częste.

 

ap / polsatnews.pl
