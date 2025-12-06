W sondażu badani byli pytani o to, jak oceniają obecną sytuację gospodarczą w porównaniu z okresem rządów PiS, tj. do listopada 2023 r.

Największą grupę stanowią ankietowani, którzy uważają, że sytuacja gospodarcza po zmianie władze uległa zdecydowanemu pogorszeniu - odpowiedziało tak 29,5 proc. O tym, że obecnie jest trochę gorzej niż przed zmianą władzy, jest zdania 17,9 proc.

ZOBACZ: Co czwarty Polak chce wyjścia z UE. Najnowszy sondaż

Zdecydowaną poprawę w gospodarce w porównaniu do okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości dostrzega 21,2 proc. badanych. Lekkie zmiany na lepsze widzi 17,3 proc.

Odpowiedź "nie ma większej różnicy" wybrało 12,4 proc. ankietowanych, natomiast 1,7 proc. nie było w stanie wskazać żadnej z odpowiedzi.

ZOBACZ: Poważny zarzut pod adresem polityków PiS. Tusk wymienił trzy nazwiska

Polacy ocenili sytuację gospodarczą. 47,4 proc. uważa, że jest gorzej niż za PiS-u

Poprawę sytuacji gospodarczej dostrzegają przede wszystkim wybory koalicji - wśród nich odsetek ankietowanych, którzy widzą poprawę sytuacji ekonomicznej wyniósł 57 proc., 37 proc. widzie lekką poprawę, a 5 proc. nie widzi różnicy. Tylko 1 proc. badanych wyborców koalicji uważa, że sytuacja uległa lekkiemu pogorszeniu.

ZOBACZ: Głosowanie ws. kryptowalut porażką premiera? "Bardzo kosztowny błąd"

Wśród wyborców opozycji - przy czym w badaniu zaliczono do niej wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację - 49 proc. badanych uważa, że sytuacja gospodarcza w kraju jest zdecydowanie gorsza niż przed zmianą władzy. 28 proc. dostrzega lekkie pogorszenie, a blisko jedna piąta widzi różnicy. 3 proc. wyborców opozycji uważa, że sytuacja nieco się poprawiła.

ZOBACZ: Nowy sondaż. Donald Tusk ma powody do radości

Pozostali wyborcy oceniają sytuację gospodarczą negatywnie. Ogółem pogorszenie odnotowuje 60 proc. badanych, a 38 proc. uważa, że doszło do znacznej pauperyzacji. 10 proc. nie widzi różnicy, a 15 proc. uważa, że sytuacja się poprawiła.

Sondaż United Survers by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 21-23 listopada 2025 r., metodą CATI&CAWI, na próbie n=1000.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni