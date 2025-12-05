Waldemar Żurek w trakcie swojego przemówienia podczas otwartej części piątkowych obrad Sejmu, odwołał się do słów Krzysztofa Bosaka z tajnej części posiedzenia. "Pan Bosak powiedział wyraźnie na zamkniętym posiedzeniu, i mogę to powtórzyć. Bitcoiny są ryzykownym inwestowaniem" - mówił Prokurator Generalny.

Do tych słów odniósł się Bosak, który we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że nie wypowiedział takich słów. Zareagował także poseł Konfederacji Sławomir Mentzen, który zwrócił uwagę, iż minister Żurek ujawniając wypowiedzi z tajnej części posiedzenia dopuścił się przestępstwa.

"Minister Żurek ujawnił wypowiedź Krzysztofa z porannego tajnego posiedzenia Sejmu. Fragment ten został następnie wycięty z transmisji na YT Sejmu. Ujawnienie przez Żurka tej wypowiedzi jest przestępstwem!" - napisał w mediach społecznościowych Mentzen.

Do sprawy z mównicy Sejmowej odniósł się Marek Jakubiak. - Panie ministrze, na litość Boską! Pan cytuje z obrad tajnego posiedzenia współwystępujących. To przecież jest tajne. Dla pana to nie jest tajne? Mało tego, z transmisji obrad już wycięto ten kawałek. Mi to przypomina wariactwo" - powiedział.

Tajne obrady Sejmu. Kontrowersyjna wypowiedź ministra Żurka

Utajniona część obrad Sejmu zakończyła się ok. godz. 11. Premier Donald Tusk miał przedstawić wówczas "pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa". Nieoficjalne doniesienia wskazują, iż Tusk poruszył temat kryptowalut. - Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, aby rozstrzygnąć kwestię, która dotyczy bezpośrednio bezpieczeństwa państwa, inwestorów i obywateli - zapowiedział szef rządu.

Donald Tusk apelował, by odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Projekt trafił do ponownego rozpatrzenia w Sejmie, natomiast w czwartek Komisja Finansów Publicznych przegłosowała wniosek o uchwalenie ustawy o rynku kryptowalut w dotychczasowej formie.

bp / mjo / polsatnews.pl