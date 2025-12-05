W polskim prawie podatkowym od lat funkcjonuje mechanizm zryczałtowanego opodatkowania części wygranych i nagród. Aby uprościć pobór daniny i odciążyć uczestnika, to podmiot wypłacający pobiera i odprowadza naliczoną kwotę do urzędu skarbowego.

Dotychczas obowiązująca stawka wynosiła 10 proc. dla wygranych i nagród uzyskanych w państwach członkowskich UE lub EOG. Ma się to zmienić w nadchodzącym roku. Zmiana będzie wyraźna i znacznie uszczupli kwotę wygranej.

Jak jest obecnie?

Przy prawidłowym postępowaniu uczestnik otrzymuje kwotę netto (wygrana minus pobrany podatek), a obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze spoczywają na płatniku.

W ustawie o PIT przewidziano też zwolnienia. Przy jednorazowej wygranej o wartości do 2000 zł można skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 (np. nagrody w konkursach organizowanych przez media, w dziedzinie nauki, kultury, sportu itp.).

Co może się zmienić po 1 stycznia 2026 roku?

Projekt nowelizacji zakłada modyfikację art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Obecnie obowiązująca stawka podatku wynosząca 10 proc. miałaby wzrosnąć do 15 proc. wartości wygranej lub nagrody, pod warunkiem, że została ona uzyskana na terenie państw należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nowelizacja pozostawia zasadę odprowadzenia podatku przez płatnika. Zatem nadal to organizator wypłacający nagrodę będzie mieć obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku i przekazania go na rachunek urzędu skarbowego w ustawowych terminach.

Obecnie nowelizacja została przyjęta przez Sejm i Senat. Czeka na podpis prezydenta.

