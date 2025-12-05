Weto prezydenta ws. kryptowalut. Jest decyzja Sejmu

Zgodnie z przepisami Sejm w piątek głosował ws. ponownego uchwalenia zawetowanej ustawy o kryptoaktywach. Aby przyjąć ją ponownie i zarazem odrzucić weto prezydenta, potrzebna była większość 3/5 głosów.

Za wnioskiem zagłosowało 243, przeciw 192, żaden nie wstrzymał się od głosu.

- Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów (261 - red.) Sejm nie uchwalił ponownie ustawy z dnia 7 listopada 2025 roku o rynku kryptoaktywów - ogłosił marszałek Sejmu.

Ustawa o kryptoaktywach. Sejm zagłosował ws. weta prezydenta

W poniedziałek kancelaria premiera poinformowała o wecie do ustawy o rynku kryptoaktywów, której zapisy zagrażają - zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego - wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa.

Kancelaria prezydencka uzasadniała weto Karola Nawrockiego tym, że ustawa przewiduje m.in. możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem, a przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć.

Premier Donald Tusk podkreślał natomiast podczas piątkowego wystąpienia w Sejmie, że ustawa ma zapewnić bezpieczeństwo państwa, obywateli i uczestników rynku kryptoaktywów. - Mówiłem o tym w szczegółach, prezentując nazwiska, liczby, nazwy firmy i daty w niejawnej części tego posiedzenia - powiedział, dodając, że nie może powtórzyć ich w części jawnej.

Jego zdaniem weto prezydenta w najlepszym wypadku wynikało z "niekompetencji albo niestarannego podejścia". Szef rządu przekonywał, że ustawa daje możliwość działania polskim organom także wobec podmiotów, które są zarejestrowane poza granicami kraju, by podlegały takim samym regulacjom, nadzorowi, transparentności, jak ci, którzy są zarejestrowani w Polsce.

Na środowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że wnioskowi prezydenta zostanie nadany numer druku oraz zostanie on skierowany do odpowiedniej komisji. Według informacji ze strony sejmowej wniosek został skierowany do sejmowej komisji finansów publicznych.

Ustawa o kryptoaktywach. O co chodzi?

Celem zawetowanej przez prezydenta ustawy o rynku kryptoaktywów - uchwalonej przez Sejm 7 listopada br. - jest m.in. wprowadzenie unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Zgodnie z ustawą nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowano niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

W przypadku naruszenia przepisów KNF mogłaby dokonywać wpisów do prowadzonego przez siebie rejestru nieuczciwych domen internetowych służących do prowadzenia działalności w zakresie kryptoaktywów. Miałoby to chronić klientów i rynek przed nieuczciwymi podmiotami. Ustawa miała wprowadzić odpowiedzialność karną za przestępstwa popełniane m.in. w związku z emisją tokenów czy świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów bez wcześniejszego zgłoszenia tego KNF.

Sprawcom najpoważniejszych naruszeń groziłaby m.in. grzywna w wysokości do 10 mln zł. Zawetowane przepisy zakładają też regulację kwestii internetowych kantorów walutowych - miały być one też objęte nadzorem KNF. Zgodnie z ustawą, kantory internetowe miały prowadzić dla swoich klientów indywidualne rachunki płatnicze, co miało umożliwić m.in. ochronę pieniędzy klientów, a także pozwolić im dysponować nimi w dowolnym momencie.

