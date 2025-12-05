Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna ujawniły grupę przestępczą. Biuro prasowe poinformowało, że w sprawę jest zamieszana ukraińska parlamentarzystka, która stała na jej czele. "Trwają działania śledcze. Szczegóły zostaną podane później" - dodała NABU.

"Ukraińska Prawda" powołując się na własne źródła w organach ścigania poinformowało, że parlamentarzystką jest Anna Skorokhod - deputowana partii "Za przyszłość". Źródła wskazują, że Skorokhod jest poszukiwana. Podejrzewa się ją o przyjęcie dużej łapówki. Potwierdzono także, że ze wspólnikami wyłudziła 250 tys. dol.

Ukraina. Parlamentarzystka zamieszana w grupę przestępczą

Skorokhod potwierdziła przeszukiwana we wpisie w mediach społecznościowych. Poinformowała, że w jej mieszkaniu prowadzone są czynności śledcze. "Nie mam nic do ukrycia, moja działalność jest w moich rękach. Jednak czas i kontekst tych wydarzeń prowadzą do jednoznacznych wniosków: postrzegam to jako bezpośrednią presję na opozycję i próbę zablokowania mojej działalności politycznej z powodu pryncypialnego stanowiska" - napisała.

Anna Skorochod jest ukraińską deputowaną ludową, wybraną w 2019 roku. Po wejściu do parlamentu dołączyła do frakcji Sługa Narodu i pracowała w Komisji Energetyki i Mieszkalnictwa. Jednak w listopadzie 2019 r. Skorokhod została wykluczona z frakcji po tym, jak ogłosiła, że ​​głosowała przeciwko projektom ustaw popieranym przez frakcję i była prześladowana politycznie.

Media donoszą również o jej finansach - mieszkaniu, kilku samochodach, inwestycjach w firmę. Jednocześnie źródła podają, że jej były mąż obecnie aktywnie zarabia na kontraktach na namioty i ma powiązania z firmami budowlanymi. W ostatnim czasie Skorokhod publicznie krytykuje działania władz, armii i systemu - jej stanowiska budzą kontrowersje i często stają się powodem skandali.

