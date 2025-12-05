UEFA wydała oficjalny komunikat w sprawie kar nałożonych na Ukraiński Związek Piłki Nożnej (UAF). Sprawa dotyczy meczów rozegranych w 2024 i 2025 roku.

UEFA ukarała Ukrainę. Powodem transparent przeciwko Rosji

Grzywna o wysokości 15 tys. euro dotyczy spotkania barażowego na mistrzostwa Europy przeciwko Bośni i Hercegowinie. Wtedy ukraińscy kibicie wywiesili transparent z napisem "Rosja jest państwem terrorystycznym". Portal ukrfootball.ua przekazał, że w ocenie Komitetu Dyscyplinarnego takie hasła są "prowokujące, polityczne i nieakceptowalne dla meczu piłkarskiego, a piłka nożna nie jest miejscem na takie wypowiedzi".

Kolejne dwie kary zostały nałożone za incydenty w meczu przeciwko Islandii w ramach eliminacji do mistrzostw świata. ukraińska federacja będzie musiała zapłacić 10 tys. euro za wbiegnięcie kibica na murawę oraz 9 tys. euro za użycie materiałów pirotechnicznych na trybunach.

ZOBACZ: Rosjanie wrócą do europejskich rozgrywek? Prezydent UEFA o "politycznej histerii"

UAF ma 90 dni na pokrycie kar, które w sumie wynoszą 34 tys. euro.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Ukraina w barażach

Ukraińskich piłkarzy w marcu przyszłego roku czekają baraże o udział w mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W półfinale zmierzą się ze Szwecją. Kilka dni później zaplanowane jest spotkanie rozstrzygające, którego zwycięzca otrzyma awans na turniej w Ameryce Północnej.

Przeciwnikiem zwycięzcy meczu Ukraina - Szwecja będzie triumfator spotkania Polska - Albania.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni