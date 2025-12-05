Poważny zarzut pod adresem polityków PiS. Tusk wymienił trzy nazwiska

Podczas Rady Krajowej KO premier odniósł się do piątkowych wydarzeń w Sejmie: przedstawienia posłom niejawnej informacji na temat bezpieczeństwa państwa, a następnie nieodrzucenia przez Izbę prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach.

Tusk zaznaczył, że ustawa miała chronić obywateli i drobnych inwestorów, którzy ulokowali swoje nadzieje na zysk na rynku kryptowalut. Zapewnił, że regulacja nie była wymierzona w kryptowaluty jako takie.

ZOBACZ: Nowy sondaż. Donald Tusk ma powody do radości

Lider KO zaznaczył, że kilkaset podmiotów działających na rynku kryptowalut jest bezpośrednio związanych z Rosją i Białorusią. - To są po prostu podmioty rosyjskie lub białoruskie - podkreślił.

- Pytali mnie z ław poselskich "PiS-owcy": to dlaczego z tym nic nie robicie? Bo nie ma regulacji prawnej. Bo chcieliśmy właśnie wprowadzić przepisy ustawy, która pozwoli państwu zapobiegać nieszczęściom i blokować działania, które są ewidentnie wymierzone w interesy ludzi i w bezpieczeństwo państwa - powiedział lider KO.

Donald Tusk uderza w polityków PiS. "Jak to jest możliwe?"

Szef rządu dodał, że wśród posłów krzyczących z ław poselskich byli ci, którzy "korzystali ze sponsoringu głównej firmy na rynku kryptowalut i organizowali wielkie imprezy polityczne za pieniądze operatorów na tym rynku".

Wskazał, że na owe imprezy polityczne "ściągano byłego prezydenta (Andrzeja Dudę - red.), dzisiejszego prezydenta (Karola Nawrockiego - red.), premiera (Mateusza - red.) Morawieckiego i nie wiadomo kogo jeszcze, ale generalnie samą śmietankę".

ZOBACZ: Tajne posiedzenie Sejmu. Posłowie ujawniają szczegóły

- Jak to jest możliwe, że za pieniądze firmy, która powstała z pieniędzy przestępczych, a następnie została uratowana przez pieniądze rosyjskie, mafię rosyjską i służby rosyjskie, bawili się albo organizowali swoje życie publiczne, imprezy ludzie PiS-owskiej władzy? - pytał Tusk.

Dodał, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, że "nikt nie będzie obojętny na to, co robią".

Lider KO ocenił też w swoim wystąpieniu, że próg poparcia 40 proc. jest w zasięgu jego ugrupowania. Stwierdził również, że PiS potrafi być zjednoczone tylko wtedy, gdy chodzi o "kasę".

Rada Krajowa KO. Premier mówi o największej akcji w historii Polski

Podczas wystąpienia premier zaznaczył również, że rząd Prawa i Sprawiedliwości był skoncentrowany "przede wszystkim na tym, żeby zagarniać do siebie i pod siebie wszystkie możliwe korzyści, w tym korzyści materialne".

Jak podkreślił, trwający proces rozliczeń, który - w jego przekonaniu - "nabiera coraz większego przyspieszenia", jest największą akcją w historii Polski mającą na celu rozliczenie ludzi, którzy nadużywali swojej władzy.

ZOBACZ: "Dwuznaczne", "źle to wygląda". Premier reaguje na weto prezydenta

- Pokazujemy, że demokracja polega na tym, że każda władza musi odpowiadać za to co robi przed narodem. (...) Na tym polega to, co dzisiaj w Polsce budujemy. Nie ma i nie będzie bezkarności wobec ludzi władzy, którzy nadużywają swojej pozycji dla własnych korzyści materialnych przeciwko ludziom i to niezależnie o jakich ludzi chodzi - powiedział Tusk.

Premier dodał, że Koalicja Obywatelska poprzez "odpowiedzialne rządzenie, mówienie prawdy, rozumienie, na czym polega misja publiczna" wygra wybory parlamentarne w 2027 r., żeby "złodziejstwo już nie wróciło jako władza".

"Nikt nie wyprowadzi Polski z Europy"

Tusk ocenił także, że KO jest "gwarantem zakorzenienia i trwałej obecności Polski zarówno w strukturach europejskich, jak i w NATO". Jego zdaniem, utrzymanie Polski w tych organizacjach jest "poważnym wyzwaniem", ponieważ "coraz wyżej podnoszą głowę ci, którzy nawet nie ukrywają swoich sympatii politycznych wobec Rosji i nie ukrywają swoich zamiarów, w tym wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej".

ZOBACZ: Sejm uchwalił budżet. Ponad 270 miliardów złotych deficytu

- Widzieliśmy ich na ulicach Warszawy i tylko z przykrością stwierdziliśmy, że na czele tych ludzi szedł także prezydent Rzeczpospolitej. Tych ludzi z transparentami o polexicie, o potrzebie wyjścia, wyprowadzenia Polski z tego bezpiecznego domu, który budowaliśmy wspólnie z innymi Europejczykami przez tyle lat - mówił premier.

- Póki Koalicja Obywatelska jest u władzy, póki jesteśmy silni, póki starcza nam wiary i nadziei, i tak długo, jak Polacy nam wierzą, Polska będzie bezpieczna. Nikt Polski nie wyprowadzi z Europy, z politycznego, cywilizacyjnego Zachodu, bo my stoimy na straży - podkreślił Tusk.

Wybory nowych władz KO. Tusk: Jesteśmy czymś więcej niż partią polityczną

Wieczorem w Warszawie zebrała się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej, by rozpisać wybory nowych władz partii. Ma być to dopełnienie zmian w ugrupowaniu, czyli przemianowania z Platformy Obywatelskiej na Koalicję Obywatelską i zaproszeniu do swojego grona członków zlikwidowanych partii: Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.

ZOBACZ: Weto prezydenta ws. kryptowalut. Jest decyzja Sejmu

Lider KO podkreślił, że to pierwsza wspólna Rada Krajowa po połączeniu różnych środowisk w jedno ugrupowanie. - Jesteśmy czymś więcej niż partią polityczną. Nie opuszczamy rąk wtedy, kiedy chodzi o polskie interesy, nawet w najtrudniejszej sytuacji - powiedział Tusk. Dodał, że przewodniczenie KO jest dla niego powodem do dumy i satysfakcji.

Sekretarz generalny partii Marcin Kierwiński przekazał, że wybory do kół Koalicji Obywatelskiej odbędą się między 17 stycznia a 20 lutego.

8 marca z kolei odbędą się powszechne wybory szefów powiatów, regionów, a także przewodniczącego KO - poinformował dziennikarzy sekretarz generalny KO po piątkowych obradach Rady Krajowej. - Gdyby była potrzebna druga tura, odbędzie się dwa tygodnie później - dodał.

Kandydatów na przewodniczących partii można będzie zgłaszać do połowy stycznia. - Każdy członek KO może się zgłosić - powiedział Kierwiński.

Rada Krajowa składa się z członków Zarządu Krajowego, posłów i senatorów, europarlamentarzystów oraz delegatów wybranych przez Rady regionów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni