Tragedia w Wielkopolskiem. 60-letni mężczyzna wpadł do prasy

Polska

W czwartek wieczorem w miejscowości Gorszewice (gm. Kaźmierz, woj. wielkopolskie) doszło do tragedii. Pracownik firmy zajmującej się recyklingiem zginął po tym jak wpadł do maszyny zgniatającej kartony.

Fragment samochodu policyjnego z napisem POLICJA w kolorze białym na niebieskim tle.
Pixabay
Tragedia w Gorszewicach; zdj. ilustracyjne

O tragedii poinformował RMF FM. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło na terenie firmy zajmującej się recyklingiem w miejscowości Gorszewice w woj. wielkopolskim.

Gorszewice. Tragedia w zakładzie recyklingowym

60-letni mężczyzna wpadł do maszyny podczas załadunku makulatury do prasy kanałowej. Śledczy zabezpieczyli miejsce tragedii i ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

 

ZOBACZ: Krzyki i paraliż w Sądzie Najwyższym. Do akcji wkroczyła policja

 

O wypadku poinformowano również państwową inspekcję pracy. Na miejscu czynności prowadzili funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora.

 

"Prowadzono oględziny miejsca zdarzenia, sporządzanie dokumentacji fotograficznej i przesłuchanie świadków zdarzenia" - powiedziała portalowi RMF FM st. asp. Sandra Chuda z KPP w Szamotułach.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Rosyjscy agenci w partii Brauna? Minister ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak odpowiedział
bp / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POLSKATRAGEDIAWIELKOPOLSKIEWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 