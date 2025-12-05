Tragedia w Wielkopolskiem. 60-letni mężczyzna wpadł do prasy
W czwartek wieczorem w miejscowości Gorszewice (gm. Kaźmierz, woj. wielkopolskie) doszło do tragedii. Pracownik firmy zajmującej się recyklingiem zginął po tym jak wpadł do maszyny zgniatającej kartony.
O tragedii poinformował RMF FM. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło na terenie firmy zajmującej się recyklingiem w miejscowości Gorszewice w woj. wielkopolskim.
Gorszewice. Tragedia w zakładzie recyklingowym
60-letni mężczyzna wpadł do maszyny podczas załadunku makulatury do prasy kanałowej. Śledczy zabezpieczyli miejsce tragedii i ustalają dokładny przebieg zdarzenia.
O wypadku poinformowano również państwową inspekcję pracy. Na miejscu czynności prowadzili funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora.
"Prowadzono oględziny miejsca zdarzenia, sporządzanie dokumentacji fotograficznej i przesłuchanie świadków zdarzenia" - powiedziała portalowi RMF FM st. asp. Sandra Chuda z KPP w Szamotułach.
