Tragedia w Wielkopolskiem. 60-letni mężczyzna wpadł do prasy

O tragedii poinformował RMF FM. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło na terenie firmy zajmującej się recyklingiem w miejscowości Gorszewice w woj. wielkopolskim.

Gorszewice. Tragedia w zakładzie recyklingowym

60-letni mężczyzna wpadł do maszyny podczas załadunku makulatury do prasy kanałowej. Śledczy zabezpieczyli miejsce tragedii i ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

ZOBACZ: Krzyki i paraliż w Sądzie Najwyższym. Do akcji wkroczyła policja

O wypadku poinformowano również państwową inspekcję pracy. Na miejscu czynności prowadzili funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora.

"Prowadzono oględziny miejsca zdarzenia, sporządzanie dokumentacji fotograficznej i przesłuchanie świadków zdarzenia" - powiedziała portalowi RMF FM st. asp. Sandra Chuda z KPP w Szamotułach.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Rosyjscy agenci w partii Brauna? Minister ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak odpowiedział Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / mjo / polsatnews.pl