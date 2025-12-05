"To nie przestrzeń do trików i zabaw kalendarzem". Szczyt medyczny u prezydenta

Polska

- Zdecydowałem o podpisaniu ustawy o Funduszu Medycznym. W zamian za to Ministerstwo Zdrowia nie będzie mogło podobnych ruchów z odbieraniem pieniędzy z funduszu medycznego zrobić w latach kolejnych - stwierdził Karol Nawrocki.

Ustawa o Funduszu Medycznym. Prezydent zdecydował

- Jestem przekonany, że zdrowie Polaków nie może i nigdy nie powinno zależeć od politycznego sporu, ale tak się niestety dzisiaj nie dzieje - mówił prezydent. 

Nawrocki podkreślił, że piątkowy szczyt zdrowotny ma charakter "ratunkowy" i jest "odpowiedzią na głęboki kryzys w ochronie zdrowia, z jakim mamy do czynienia i o jakim mówią i pacjenci i przedstawiciele zawodów medycznych".

Szczyt zdrowotny. Ustawa o Funduszu Medycznym z podpisem prezydenta

Na samym początku spotkania poinformował również, że zdecydował się podpisać ustawę o Funduszu Medycznym. Jak mówił, "w zamian za to Ministerstwo Zdrowia nie będzie mogło podobnych ruchów z odbieraniem pieniędzy z funduszu medycznego zrobić w latach kolejnych".

 

- Podpisuje tę ustawę, bo dzięki inicjatywie prezydenckiej z funduszu medycznego będzie można finansować terapię chorób rzadkich, będzie można finansować przygotowanie naszej ochrony zdrowia na czas kryzysu i umożliwić przekazanie pieniędzy na budowę Centrum Obsługi Pacjenta - co było jednym z punktów mojego planu 21. Udało się zmusić rządzących do przyjęcia tych rozwiązań, które powstały w Kancelarii Prezydenta - tłumaczył swój ruch prezydent.

 

 

 

 

 

Artykuł aktualizowany...

 

ZOBACZ: "Nie możemy mówić o zapaści i bankructwie". Tusk otworzył szczyt ws. zdrowia

 

O zorganizowaniu specjalnego szczytu zdrowotnego "Na ratunek ochronie zdrowia" prezydent zdecydował w listopadzie po spotkaniu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Łukaszem Jankowskim.

 

Piątkowy szczyt jest odpowiedzią na niepokojące sygnały ze strony polskich szpitali, w których przesuwają planowane zabiegi w związku z opóźnionymi płatnościami NFZ. Samorząd lekarski w listopadzie alarmował, że niektóre szpitale odsyłały pacjentów kwalifikujących się do programów lekowych, w tym onkologicznych, do innych ośrodków.

 

Rząd zdecydował się na dosypanie pieniędzy do systemu m.in. z emisji obligacji, z budżetu państwa. Blisko 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego według MZ pozwoli na zaspokojenie potrzeb NFZ w 2025 r.

 

Maria Kosiarz / mjo / polsatnews.pl
KAROL NAWROCKI

