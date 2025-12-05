Tajne posiedzenie Sejmu. Medialne przecieki
Piątkowe posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od utajnienia obrad. Według zapowiedzi, premier Donald Tusk przedstawi podczas nich pilną informację dotyczącą bezpieczeństwa państwa. Według źródeł Polsat News szef rządu poruszy temat "kryptowalut i rosyjskiego wątku z nimi związanego".
Jak ustalił nieoficjalnie Polsat News, tajne wystąpienie premiera Donalda Tuska ma dotyczyć kryptowalut, szef rządu bezpośrednio odniesie się do prezydenckiego weta do ustawy w tej sprawie. Oprócz tego pojawi się także wątek płacenia kryptowalutami za akty dywersji.
Utajnione obrady Sejmu. Czego będą dotyczyć?
Po tajnej części obrad Sejm zajmie się m.in. wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów.
Również według źródeł PAP premier ma mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".
Zgodnie z harmonogramem obrad do godz. 10.30 posłowie będą pracować w trybie tajnym. W tym czasie rozstrzygnięty ma zostać wniosek Prezydium Sejmu dotyczący utajnienia obrad, a nastpnie szef rządu ma przedstawić informację w sprawach związanych z bezpieczeństwem państwa. Po jego wystąpieniu głos mają zabrać przedstawiciele klubów oraz kół.
Premier poinformował w czwartek na platformie X, że zwrócił się do marszałka Sejmu o wyłączenie jawności obrad w punkcie poświęconym bezpieczeństwu państwa.
Tajna część obrad zaplanowana został do godz. 10.30, następnie ma zostać ogłoszona przerwa, po której obrady Sejmu już w trybie jawnym mają zostać wznowione o godz. 11.30.
Piątkowe obrady Sejmu. Posłowie zajmą się wetem prezydenta Nawrockiego
Według harmonogramu do godz. 13.15 Sejm będzie zajmował się sprawą prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano między godz. 13.15 a 13.30.
Po godz. 15 Sejm rozpocznie nowe posiedzenie, zaplanowano blok głosowań, m.in. poprawek do ustawy budżetowej na przyszły rok.
Ponadto Sejm na tym posiedzeniu ma przeprowadzić pierwsze czytanie deregulacyjnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, który dotyczy m.in. zniesienia obowiązku przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o kredytach, pożyczkach pieniężnych, gwarancjach bankowych oraz poręczeniach udzielonych udziałowcom banku spółdzielczego i obowiązku przechowywania tych danych.
Później posłowie zajmą się poselskim projektem noweli Kodeksu wyborczego, która ma wprowadzić nową instytucję tj. sekretarzy obwodowych komisji wyborczych. Ich zadaniem ma być zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia procesu wyborczego.
