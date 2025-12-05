Samolot stanął w płomieniach. Chwile grozy na lotnisku w Brazylii

Do dramatycznej sytuacji doszło w czwartek 4 grudnia. Jak podaje serwis FL360aero, maszyna, w której wybuchł pożar, miała lecieć do brazylijskiego miasta Porto Alegro.

Tuż przed startem maszyny, w pobliżu strefy załadunku samolotu, pojawił się ogień. Według wstępnych ustaleń zapaliła się taśma transportującą bagaże.

Pasażerowie wciąż przebywali na pokładzie, gdy pod skrzydłem samolotu można było zauważyć rozprzestrzeniające się płomienie. Wkrótce cała kabina wypełniła się dymem.

Emergency evacuation was required on the gate in Guarulhos (GRU) Airport of Brazil after an Airbus A320 plane of LATAM Brasil airline was affected by smoke from a ground handling equipment while passengers were still onboard.



Pożar na pokładzie samolotu. Chwile grozy w Brazylii

Jak podaje lotniczy informator, konieczna była natychmiastowa ewakuacja 180 pasażerów przebywających na pokładzie w chwili groźnego incydentu.

Dzięki szybkiej reakcji personelu pokładowego i pracowników lotniska, wszyscy podróżni zostali ewakuowani zarówno przez rękaw, jak i awaryjną zjeżdżalnię. Żaden z pasażerów nie został ranny.

Linie lotnicze LATAM poinformowały w mediach społecznościowych, że pasażerowie, których podróż została zakłócona przez niebezpieczny incydent, otrzymają alternatywne rezerwacje na inne loty.

Przedsiębiorstwo podkreśliło, że pożar wywołany był przez niedopatrzenie zewnętrznej firmy odpowiadającej za załadunek do samolotu. Linie lotnicze dodały, że bezpieczeństwo pasażerów pozostaje ich najwyższym priorytetem.



Lotnisko, na którym wybuchł pożar, nie skomentowało czwartkowego incydentu.

