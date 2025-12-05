Samolot stanął w płomieniach. Chwile grozy na lotnisku w Brazylii

Świat

Na lotnisku Guarulhos w brazylijskim Sao Paulo doszło do niebezpiecznego incydentu. Na kilka chwil przed wylotem na pokładzie Airbusa A320 nagle pojawił się ogień i dym. Konieczna była natychmiastowa ewakuacja 180 pasażerów.

Samolot pasażerski stojący na płycie lotniska, z widocznymi schodami przy drzwiach i pojazdami obsługi naziemnej.
Zdj. ilustracyjne/Picryl
Samolot stanął w płomieniach. Chwile grozy na lotnisku w Brazylii

Do dramatycznej sytuacji doszło w czwartek 4 grudnia. Jak podaje serwis FL360aero, maszyna, w której wybuchł pożar, miała lecieć do brazylijskiego miasta Porto Alegro.

 

Tuż przed startem maszyny, w pobliżu strefy załadunku samolotu, pojawił się ogień. Według wstępnych ustaleń zapaliła się taśma transportującą bagaże.

 

Pasażerowie wciąż przebywali na pokładzie, gdy pod skrzydłem samolotu można było zauważyć rozprzestrzeniające się płomienie. Wkrótce cała kabina wypełniła się dymem.

 

Pożar na pokładzie samolotu. Chwile grozy w Brazylii

Jak podaje lotniczy informator, konieczna była natychmiastowa ewakuacja 180 pasażerów przebywających na pokładzie w chwili groźnego incydentu.

 

Dzięki szybkiej reakcji personelu pokładowego i pracowników lotniska, wszyscy podróżni zostali ewakuowani zarówno przez rękaw, jak i awaryjną zjeżdżalnię. Żaden z pasażerów nie został ranny.

 

ZOBACZ: Kolejny atak USA na łódź przemytniczą. Nie żyją cztery osoby

 

Linie lotnicze LATAM poinformowały w mediach społecznościowych, że pasażerowie, których podróż została zakłócona przez niebezpieczny incydent, otrzymają alternatywne rezerwacje na inne loty.

 

Przedsiębiorstwo podkreśliło, że pożar wywołany był przez niedopatrzenie zewnętrznej firmy odpowiadającej za załadunek do samolotu. Linie lotnicze dodały, że bezpieczeństwo pasażerów pozostaje ich najwyższym priorytetem. 

 

Lotnisko, na którym wybuchł pożar, nie skomentowało czwartkowego incydentu.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Były ambasador USA w Polsce: Putin może czekać biernie, z pogardą dla nas
Maria Kosiarz / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BRAZYLIAEWAKUACJAPOŻARSAMOLOTSAO PAULOŚWIATTURYŚCI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 