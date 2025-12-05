Co czwarty Polak chce wyjścia z UE. Najnowszy sondaż

Polska

69 proc. Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej, a 25 proc. chce polexitu - wynika z nowego sondażu Eurobazooka. Choć zdecydowana większość obywateli najważniejszych krajów UE pragnie pozostać we wspólnocie, w Polsce sukcesywnie rośnie poparcie dla wyjścia z Unii.

Niebieska flaga Unii Europejskiej z żółtymi gwiazdami na tle błękitnego nieba.
Pixabay
Coraz więcej Polaków chce wyjścia z Unii Europejskiej

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie magazynu "Le Grand Continental" pokazują, że zdecydowana większość obywateli państw UE jest zadowolona z działań wspólnoty i pragnie pozostać jej częścią. 

 

Wśród badanych państw znalazły się Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Holandia, Chorwacja i Polska, w której odnotowano jeden z najwyższych odsetków przeciwników członkostwa w UE.

Polacy chcą wyjść z UE? Nowy sondaż nie pozostawia wątpliwości

Ogółem pozostanie we wspólnocie popiera 74 proc. obywateli państw członkowskich. Wyjścia z UE domaga się zaś średnio 19 proc. obywateli, siedem proc. nie ma zdania w tej kwestii.

 

Najbardziej prounijnym państwem okazała się Portugalia - z sondażu wynika, że o wyjściu z UE nie chce słyszeć 90 proc. obywateli tego kraju. Równie wysoki wynik odnotowała Hiszpania, w której 89 proc. populacji chce pozostać we wspólnocie. Na trzecim miejscu znalazły się Niemcy z poparciem sięgającym 78 proc.

 

ZOBACZ: Polacy ocenili pomysł premiera ws. reparacji od Niemiec. Najnowszy sondaż

 

Jednym z najbardziej sceptycznych państw pod względem pozostania w UE jest zaś Polska. Eurobazooka wskazuje, że pozostanie we wspólnocie popiera tylko 69 proc. badanych Polaków, a 25 proc. poważnie rozważa korzyści płynące z polexitu.

 

Gorzej jest tylko we Francji, gdzie wyjść z UE chce 27 proc. badanych, a pozostać w Unii 67 proc.

 

Do tej pory w sondażach przeprowadzanych przez polskie ośrodki badania opinii publicznej zwolenników polexitu było niewielu, choć entuzjazm Polaków do UE gasł - przypomina "Gazeta Wyborcza".

 

Przed trzema laty za pozostaniem w UE opowiadało się aż 92 proc. Polaków, a dwa lata później - już tylko 77 proc. W tym roku odnotowujemy najgorszy wynik z dotychczasowych, a - jak wskazuje gazeta - dane mówiące o rekordowym 25 proc. poparciu dla polexitu są alarmujące. Autorzy badania podkreślają, że kraje takie jak Francja, ale też i Polska w coraz szybszym tempie stają się słabym ogniwem Europy.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Rosyjscy agenci w partii Brauna? Minister ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak odpowiedział
Maria Kosiarz / ml / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
EUROPAPOLACYPOLSKASONDAŻUNIA EUROPEJSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 