Dziesiątki czołgów i bojowych wozów piechoty dostarczonych przez Rosję okazały się niepotrzebne dla nowych władz Syrii - informuje serwis Militarnyi. Zdjęcia opublikowane przez Welat TV pod koniec listopada pokazują zbiór pojazdów opancerzonych byłej Syryjskiej Armii Arabskiej w jednym miejscu.

Ponad sto czołgów T-62, BWP i innych pojazdów opancerzonych produkcji radzieckiej - dostarczonych w szczególności przez Rosję w ciągu ostatnich dziesięciu lat - znajduje się obecnie na terenie w prowincji Idlib. Informacje o dostawie tych i innych pojazdów opancerzonych były wielokrotnie podawane przez samych Rosjan. Na początku 2017 roku ujawniono, że armia syryjska otrzymała czołgi T-62M z Rosji, które wcześniej wycofano ze służby w rosyjskiej armii i przechowywano w bazach rezerwowych.

Ta wersja różni się od podstawowej montażem dodatkowego opancerzenia wieży oraz wzmocnioną ochroną kadłuba. Czołgi, a także BMP-1, były regularnie dostarczane drogą morską do syryjskiego portu Tartus, gdzie znajduje się również rosyjska baza morska. Pojazdy opancerzone były dostarczane w celu uzupełnienia strat Syryjskiej Arabskiej Armii rządowej. Brały udział w akcjach.

Setki rosyjskich czołgów w Serii. Niegdyś używane, dziś zapomniane

Maszyny nie uratowały jednak reżimu Asada przed obaleniem, które nastąpiło 8 grudnia 2024 roku. Po tym wydarzeniu Baszar al-Asad uciekł do Rosji, gdzie przyznano mu azyl polityczny. Broń i sprzęt wojskowy pozostały w bazach armii rządowej, które znalazły się pod kontrolą nowej władzy. Nagrania z tego miejsca zostały również opublikowane w mediach społecznościowych.

W ciągu ostatniego roku nowe władze Syrii przeniosły część sprzętu pochodzenia radzieckiego, w tym dostarczonego przez Rosję, do jednego miejsca w celu przechowywania go. Obecnie nie wiadomo, czy istnieją plany jego ponownego wdrożenia do służby.

Wiadomo natomiast, że Turcja dostarczyła latem syryjskiej armii opancerzone pojazdy Cobra i Cadillac Gage Commando, które zapewniają mobilność i ochronę personelu.

