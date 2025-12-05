Europoseł KO Krzysztof Brejza poinformował w mediach społecznościowych o zawiadomieniu Prokuratury Krajowej oraz ABW w związku z "przestępczą działalnością" Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie.

Zawiadamiam PK oraz ABW o przestępczej działalności Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie. Jak ujawnił portal @oko_press wczoraj "gościł" tam Jewgienij Tkaczew,który szerzył kłamstwa na temat Polski. Naruszył on co najmniej kilka paragrafów Kk. Jeśli ta instytucja z… pic.twitter.com/DgIUiMFtqO — Krzysztof Brejza (@krzysztofbrejza) December 5, 2025

"Jeśli ta instytucja z siedzibą w samym centrum stolicy ma być tubą propagandową Kremla natychmiast powinny zająć się nią służby i śledczy. Putinowcy, precz z Warszawy!" - oznajmił Brejza we wpisie na X.

Skandaliczny wykład w rosyjskim ośrodku. Propaganda wymierzona w Polskę

4 grudnia w rosyjskim ośrodku RONiK w Warszawie Jewgienij Tkaczew wygłosił propagandowy wykład uderzający w Polskę i jednocześnie gloryfikujący Rosję. Przekonywał, że to Rosja jest dziś "gwarantem polskich granic", przedwojenna Polska była państwem nazistowskim, a współczesna kieruje się "systemową rusofobią" - ujawnił portal oko.press.

Tkaczew mówił o rzekomo "niewłaściwych" i fałszywych treściach w polskich podręcznikach historii. Przywoływał wypowiedzi polskich polityków - Radosława Sikorskiego, Mateusza Morawieckiego i Karola Nawrockiego - jako przykłady "wychowania w wieloletniej, systemowej rusofobii". Straszył też działaniami wojsk ukraińskich i niemieckich, a Polskę sprzed II wojny światowej przedstawiał jako państwo nazistowskie, które kolaborowało z Hitlerem. Te tezy padły podczas wykładu zatytułowanego "5 lat przed II Wojną Światową. Pakty w Europie".

Rosyjski Dom, czyli Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (RONiK), to instytucja zarządzana przez rosyjską Federalną Agencję ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej "Rossotrudniczestwo", nadzorowaną przez MSZ Rosji. Placówka działa przy ul. Belwederskiej w Warszawie, na podstawie umowy zawartej w 1993 roku przez rządy Polski i Rosji.

Od kilku miesięcy w RONiK odbywają się wykłady określane jako historyczne, choć w praktyce powielają rosyjskie narracje propagandowe. Prowadzi je Jewgienij Tkaczew - Rosjanin, który mieszka w Polsce od dziecka i prawdopodobnie posiada polskie obywatelstwo. Tkaczew podkreślał, że z wykształcenia jest inżynierem.

W Rosyjskim Domu przedstawia się jednak jako "kierownik projektów ochrony pamięci historycznej w Rzeczypospolitej Polskiej" oraz ambasador Rosyjskiego Towarzystwa "Znanije". Podczas ostatniego wystąpienia mówił: - Moja ojczyzna to jest kraj, który dyktował pewne warunki, dlatego ja nigdy nie zaakceptuję, że Polska tańczy dziś pod muzykę Brytyjczyków czy Amerykanów.

