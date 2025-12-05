Prof. Piotr Czauderna w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP będzie odpowiadał na pytania Grzegorza Kępki w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, polsatnews.pl i Interii.
Prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP
Drugim gościem Grzegorza Kępki będzie Dariusz Wieczorek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.
Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej