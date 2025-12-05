Prof. Piotr Czauderna w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP będzie odpowiadał na pytania Grzegorza Kępki w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, polsatnews.pl i Interii.

Mężczyzna w granatowym garniturze i niebieskim krawacie siedzi na krześle, patrząc w stronę obiektywu.
prezydent.pl
Prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP

Drugim gościem Grzegorza Kępki będzie Dariusz Wieczorek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy.

 

Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Protest w Sądzie Najwyższym. Interweniowała policja
ap / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DARIUSZ WIECZOREKGOŚĆ WYDARZEŃPOLSKAPROF PIOTR CZAUDERNATRANSMISJA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 