Noc z piątku na sobotę będzie pochmurna, z zamgleniami w całym kraju i opadami na północnym zachodzie - informuje Leszek Czajka, synoptyk Albedo, dostarczający prognozy pogody dla Polsat News. Z jego prognoz wynika, że podobnie może być przez cały weekend.

Pogoda przyniesie niże znad Atlantyku. Pochmurny i deszczowy pas

Zgniły wyż, który do tej pory wpływał na pogodę w Polsce, odsuwa się na wschód i z czasem znajdziemy się pod wpływem niżów zbliżających się do nas znad Atlantyku. Przez dużą część kraju przejdzie z zachodu na wschód front atmosferyczny.

ZOBACZ: Do Polski nadciąga potężna anomalia. Takie wartości w grudniu to rzadkość

Pierwsza połowa weekendu najbardziej wymagająca może być w pasie rozciągającym się od Warmii i Kujaw na północy po Śląsk na południu kraju. Tam będzie pochmurnie i deszczowo.

Albedo/Polsat News Sobota będzie pochmurna w praktycznie całej Polsce. Przejaśnienia możliwe będą tylko lokalnie

Te prognozy pokrywają się ze sporządzonymi przez synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w których możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia w sobotę możliwe będą praktycznie tylko na krańcach południowych i południowo-wschodnich Polski. W centrum i na południu mgły mogą ograniczać widzialność do 300 metrów.

Będzie ciepło, zwłaszcza jak na tę porę roku. Na termometrach zobaczymy wartości od 3 do 7 stopni, a na południowym wschodzie do 9 stopni Celsjusza.

Nie będzie poprawy. Wrócą chmury i deszcz

Również w niedzielę za pogodę w Polsce odpowiadać będzie niż, więc w dalszym ciągu będzie pochmurnie, z większymi przejaśnieniami tylko na zachodzie i południowym zachodzie. Na północy będzie deszczowo, opady deszczu możliwe będą również na wschodzie.

ZOBACZ: Pogoda w grudniu przekroczy normę. Szansę na ochłodzenie mamy w Boże Narodzenie

Na południu Małopolski możliwe będą również lokalnie marznące opady powodujące gołoledź.

WXCHARTS Pochmurnie i deszczowo będzie również w niedzielę. To zasługa niżu, który wciąż będzie wpływał na pogodę w Polsce

Najchłodniej w niedzielę będzie w rejonie Suwalszczyzny, gdzie będzie od jednego do dwóch stopni powyżej zera. W centrum będzie do sześciu stopni, a najcieplej znowu na południowym zachodzie: do około 8-9 stopni Celsjusza.

Przez cały weekend wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni