Znad Atlantyku nadchodzą poważne zmiany. Odczujemy je przez cały weekend
Na koniec tygodnia będzie więcej jesieni niż zimy. Choć miejscami wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia, to w większości kraju na niebie królować będą ciemne chmury. Popada z nich deszcz, a w górach również deszcz ze śniegiem i śnieg. Na terenach podgórskich trzeba będzie jeszcze uważać na marznące opady powodujące gołoledź. Na wyraźniejsza poprawę pogody do końca tygodnia nie ma szans.
- Noc z piątku na sobotę i cały weekend zapowiadają się na pochmurne, z zamgleniami w całym kraju
- Opady deszczu spodziewane są przede wszystkim na północnym zachodzie kraju, a w pierwszej połowie weekendu również w pasie od Warmii i Kujaw po Śląsk
- Lokalne przejaśnienia w sobotę możliwe na krańcach południowych i południowo-wschodnich, a w niedzielę na zachodzie i południowym zachodzie
- Temperatury w weekend miejscami sięgną około 9 stopni Celsjusza
Noc z piątku na sobotę będzie pochmurna, z zamgleniami w całym kraju i opadami na północnym zachodzie - informuje Leszek Czajka, synoptyk Albedo, dostarczający prognozy pogody dla Polsat News. Z jego prognoz wynika, że podobnie może być przez cały weekend.
Pogoda przyniesie niże znad Atlantyku. Pochmurny i deszczowy pas
Zgniły wyż, który do tej pory wpływał na pogodę w Polsce, odsuwa się na wschód i z czasem znajdziemy się pod wpływem niżów zbliżających się do nas znad Atlantyku. Przez dużą część kraju przejdzie z zachodu na wschód front atmosferyczny.
ZOBACZ: Do Polski nadciąga potężna anomalia. Takie wartości w grudniu to rzadkość
Pierwsza połowa weekendu najbardziej wymagająca może być w pasie rozciągającym się od Warmii i Kujaw na północy po Śląsk na południu kraju. Tam będzie pochmurnie i deszczowo.
Te prognozy pokrywają się ze sporządzonymi przez synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w których możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia w sobotę możliwe będą praktycznie tylko na krańcach południowych i południowo-wschodnich Polski. W centrum i na południu mgły mogą ograniczać widzialność do 300 metrów.
Będzie ciepło, zwłaszcza jak na tę porę roku. Na termometrach zobaczymy wartości od 3 do 7 stopni, a na południowym wschodzie do 9 stopni Celsjusza.
Nie będzie poprawy. Wrócą chmury i deszcz
Również w niedzielę za pogodę w Polsce odpowiadać będzie niż, więc w dalszym ciągu będzie pochmurnie, z większymi przejaśnieniami tylko na zachodzie i południowym zachodzie. Na północy będzie deszczowo, opady deszczu możliwe będą również na wschodzie.
ZOBACZ: Pogoda w grudniu przekroczy normę. Szansę na ochłodzenie mamy w Boże Narodzenie
Na południu Małopolski możliwe będą również lokalnie marznące opady powodujące gołoledź.
Najchłodniej w niedzielę będzie w rejonie Suwalszczyzny, gdzie będzie od jednego do dwóch stopni powyżej zera. W centrum będzie do sześciu stopni, a najcieplej znowu na południowym zachodzie: do około 8-9 stopni Celsjusza.
Przez cały weekend wiatr będzie słaby i umiarkowany.
