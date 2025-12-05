PiS zaprasza na Nowogrodzką. "Oświadczenie Zbigniewa Ziobry"

W piątek o godz. 14 w siedzibie PiS w Warszawie odbędzie się oświadczenie byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry - poinformowała w mediach społecznościowych partia. Polityk, który usłyszał 26 zarzutów ws. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości, od dłuższego czasu przebywał na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro i oświadczenie w siedzibie PiS

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zaprosili media na "oświadczenie wiceprezesa PiS Zbigniewa Ziobry".

 

W komunikacie nie sprecyzowano, czy były szef resortu sprawiedliwości pojawi się na Nowogrodzkiej osobiście. W czwartek media donosiły, że Ziobro opuścił Węgry i był widziany w Brukseli. 

 

Odkąd prokuratura sformułowała wobec Zbigniewa Ziobry 26 zarzutów dot. nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości, a Sejm zagłosował za uchyleniem mu immunitetu, polityk PiS nie pojawił się w Polsce. 

 

W czwartkowe popołudnie poinformował jednak, że obecnie przebywa w Brukseli.

 

- Podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność - stwierdził w rozmowie z telewizją wPolsce24.

 

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro: Oskarżam Donalda Tuska o sądową ustawkę

 

Jak informowała w listopadzie prokuratura, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości uzyskano materiał dowodowy wskazujący na uzasadnione podejrzenie popełnienia łącznie 26 przestępstw. Zarzuty przedstawione politykowi dotyczą m.in. złożenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Trybunał Stanu dla Ziobry? Czarzasty składa wstępny wniosek

W środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do kwestii ewentualnego postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Gospodarz sejmowych obrad poinformował, że liderzy partii koalicji rządowej zdecydowali, że złożony zostanie w tej sprawie wstępny wniosek.

 

Jak przekazał, posłowie koalicji mają zebrać pod wnioskiem ponad 115 podpisów pod tym wnioskiem i że zapoczątkuje to "proces przekazania sprawy pana Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu".

 

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro oskarża ministra sprawiedliwości. "Składam zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa"

 

W piątek 7 listopada podczas posiedzenia Sejmu posłowie zagłosowali za uchyleniem Ziobrze immunitetu. Sejm wyraził też zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. 

 

W połowie miesiąca na wniosek prokuratury szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję o unieważnieniu paszportu dyplomatycznego Zbigniewa Ziobry.

 

Do Sądu Rejonowego w Warszawie wpłynął również wniosek o trzymiesięczny areszt dla polityka. Jak tłumaczył rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, po ewentualnej zgodzie sądu prokurator mógłby wszcząć poszukiwanie Ziobry listem gończym. Z kolei do ewentualnego wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Ziobry potrzebna jest kolejna zgoda sądu.

 

Artykuł aktualizowany...

 

