Nowy sondaż. Donald Tusk ma powody do radości

Chęć wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 77 proc. dorosłych Polaków.

Spośród ankietowanych, którzy zamierzają uczestniczyć w wyborach, 30,3 proc. zadeklarowało, że zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską (wzrost o 1,5 pkt proc. względem listopadowego badania). Na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby głos 20,7 proc. respondentów (wynik taki sam, jak w poprzednim badaniu).

Zamiar głosowania na Konfederację Wolność i Niepodległość wyraziło 12,5 proc. ankietowanych (spadek o 0,8 pkt proc.), a na Konfederację Korony Polskiej 7 proc. badanych (spadek poparcia o 1,5 pkt proc.).

Ostatnim ugrupowaniem, które weszłoby do Sejmu, byłaby Lewica, na którą głos oddałoby 5,2 proc. badanych, co stanowi wzrost o 1,7 pkt proc. względem poprzedniego badania.

Polska 2050 i PSL poza Sejmem. Nowy sondaż

Poniżej progu wyborczego znalazłyby się natomiast: Partia Razem (3,8 proc. poparcia, wzrost o 0,5 pkt proc.); Polska 2050 (2 proc. poparcia, wzrost o 0,2 pkt proc.) oraz PSL (1,4 proc. poparcia; wynik taki sam jak w listopadzie). 0,4 proc. respondentów zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię.

14,3 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć", a 2,5 proc. - odmówiło udzielenia odpowiedzi.

CBOS poinformował, że w badaniu sprawdzono również, "do których ugrupowań mogłyby trafić głosy osób wahających się, a także odmawiających udzielenia odpowiedzi".

Wyniki wyborczych preferencji bez uwzględnienia "trudno powiedzieć" i odmów odpowiedzi przedstawiłyby się następująco: KO - 35,0 proc.; PiS - 24,8 proc.; Konfederacja Wolność i Niepodległość - 14,2 proc.; Konfederacja Korony Polskiej - 8 proc.; Lewica - 6,2 proc.; Razem - 4,4 proc.; Polskie Stronnictwo Ludowe - 3,7 proc.; Polska 2050 Szymona Hołowni - 2,7 proc.; inna partia - 1 proc.

Premier Donald Tusk, komentując wyniki wyborczych preferencji bez uwzględnienia "trudno powiedzieć" i odmów odpowiedzi, napisał na platformie X, że "przewaga Koalicji nad PiS przekroczyła 10 punktów (procentowych - red.)". "I to przed krypto-aferą PiS" - dodał we wpisie.

Przewaga Koalicji nad PiS przekroczyła 10 punktów. I to przed #KryptoAferaPiS pic.twitter.com/okofapEfg0 — Donald Tusk (@donaldtusk) December 5, 2025

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 10 proc.) w okresie 1-3 grudnia 2025 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

