Brytyjski rząd jest gotowy przekazać osiem mld funtów z zamrożonych w Wielkiej Brytanii rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy - podał w czwartek "Times". Jednocześnie brytyjscy ministrowie zwracają uwagę, że przywódca Rosji Władimir Putin stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli ich kraju.

Gazeta poinformowała, że "w ramach międzynarodowych działań mających na celu zwiększenie presji na Putina, Wielka Brytania próbuje wynegocjować porozumienie z Unią Europejską i innymi krajami, w tym Kanadą, na mocy którego możliwe byłoby przeznaczenie nawet 100 mld funtów na wsparcie działań wojennych Ukrainy".

Jak wyliczono, kwota ta "pokryłyby ponad dwie trzecie potrzeb finansowych Ukrainy w ciągu najbliższych dwóch lat, albo na kontynuowanie wojny, albo na sfinansowanie odbudowy kraju, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie pokojowe".

Rosyjskie aktywa trafią do Ukrainy? Jeden kraj wyraża obawy

Według dziennika, plany wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów w Wielkiej Brytanii były omawiane w środę na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli.

Unia Europejska także dąży do uwolnienia rosyjskich aktywów o wartości 90 mld euro, które przechowuje głównie w Belgii, w izbie rozliczeniowej Euroclear. Belgijski rząd sprzeciwia się temu wyrażając obawy o odpowiedzialność prawną za kwotę, która stanowi jedną trzecią rocznego PKB kraju. Wielka Brytania wraz z Francją, Niemcami i Komisją Europejską wywołuję presję, argumentując, że współpraca w tej sprawie między państwami jest niezbędna.

"Times" podał, powołując się na brytyjskie źródło rządowe, że do tej pory nie został jeszcze ustalony dokładny mechanizm odblokowania ośmiu mld funtów rosyjskich aktywów przechowywanych w Wielkiej Brytanii i przekazania ich Ukrainie.

