Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustalone standardowe terminy wypłat świadczeń emerytalnych i rentowych. Jednak jeśli któryś z dni przypada w czas ustawowo wolny od pracy lub weekend, instytucja wypłaca świadczenia w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym pierwotny termin. Dzięki temu emeryci i renciści nie zostają bez środków do życia, mimo przerwy w pracy banków, poczty czy urzędów. W grudniu wielu seniorów na tym skorzysta.

Zwykłe terminy wypłat i zasada przesunięcia przy świętach

Standardowo wypłaty ZUS przypadają w dniach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. każdego miesiąca. Jeśli termin wypada w sobotę, niedzielę lub święto, środki są przelewane wcześniej - ostatniego dnia roboczego przed standardową datą.

ZOBACZ: W 2026 roku przechodzisz na emeryturę? Nie popełnij tego błędu

Zmiany w harmonogramie wypłat są regularnie ogłaszane przez ZUS, co pozwala emerytom na dostosowanie swoich planów finansowych. (...) osoby otrzymujące emeryturę mogą lepiej zarządzać swoimi wydatkami i unikać nieprzyjemnych niespodzianek związanych z opóźnieniami w wypłatach - podkreśla DPS Mysłowice.

Zmiany w wypłatach w grudniu 2025 roku

Na grudzień 2025 roku kalendarz wypłat wygląda inaczej, ponieważ niektóre standardowe terminy wypadają w dni wolne lub weekend:

1 grudnia (poniedziałek) - wypłaty zostały zrealizowane w standardowym terminie

6 grudnia (sobota) - wypłaty zostaną zrealizowane w piątek 5 grudnia

10 grudnia (środa) - wypłaty zostaną zrealizowane w standardowym terminie

15 grudnia (poniedziałek) - wypłaty zostaną zrealizowane w standardowym terminie

20 grudnia (sobota) - wypłaty zostaną zrealizowane w piątek 19 grudnia

25 grudnia (Boże Narodzenie) - wypłaty zostaną zrealizowane we wtorek 23 grudnia

ZOBACZ: Na ten projekt czeka wielu. Co dalej z emeryturą stażową?

Co więcej, ponieważ 1 stycznia 2026 roku (Nowy Rok) to dzień wolny od pracy, osoby, które mają termin wypłaty na 1. dzień miesiąca, otrzymają styczniową emeryturę 31 grudnia 2025 roku.

To oznacza, że dostaną tego miesiąca dwa świadczenia. Nie jest to dodatkowa wypłata, ale wyłącznie jej wcześniejsze przekazanie seniorowi.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Co z cenami prądu. Jasne stanowisko ministra energii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl