Nawet dwie wypłaty w grudniu. Boże Narodzenie i Nowy Rok namieszają w emeryturach
Przełom roku upływa pod znakiem świąt i dni wolnych od pracy, co oznacza, że wypłaty emerytur i rent z ZUS-u będą przebiegać nieco inaczej niż zwykle. W tym okresie niektórzy seniorzy mogą otrzymać pieniądze wcześniej (jeszcze przed świętami), a inni mogą liczyć nawet na dwie wypłaty w jednym miesiącu.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustalone standardowe terminy wypłat świadczeń emerytalnych i rentowych. Jednak jeśli któryś z dni przypada w czas ustawowo wolny od pracy lub weekend, instytucja wypłaca świadczenia w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym pierwotny termin. Dzięki temu emeryci i renciści nie zostają bez środków do życia, mimo przerwy w pracy banków, poczty czy urzędów. W grudniu wielu seniorów na tym skorzysta.
Zwykłe terminy wypłat i zasada przesunięcia przy świętach
Standardowo wypłaty ZUS przypadają w dniach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. każdego miesiąca. Jeśli termin wypada w sobotę, niedzielę lub święto, środki są przelewane wcześniej - ostatniego dnia roboczego przed standardową datą.
Zmiany w harmonogramie wypłat są regularnie ogłaszane przez ZUS, co pozwala emerytom na dostosowanie swoich planów finansowych. (...) osoby otrzymujące emeryturę mogą lepiej zarządzać swoimi wydatkami i unikać nieprzyjemnych niespodzianek związanych z opóźnieniami w wypłatach - podkreśla DPS Mysłowice.
Zmiany w wypłatach w grudniu 2025 roku
Na grudzień 2025 roku kalendarz wypłat wygląda inaczej, ponieważ niektóre standardowe terminy wypadają w dni wolne lub weekend:
- 1 grudnia (poniedziałek) - wypłaty zostały zrealizowane w standardowym terminie
- 6 grudnia (sobota) - wypłaty zostaną zrealizowane w piątek 5 grudnia
- 10 grudnia (środa) - wypłaty zostaną zrealizowane w standardowym terminie
- 15 grudnia (poniedziałek) - wypłaty zostaną zrealizowane w standardowym terminie
- 20 grudnia (sobota) - wypłaty zostaną zrealizowane w piątek 19 grudnia
- 25 grudnia (Boże Narodzenie) - wypłaty zostaną zrealizowane we wtorek 23 grudnia
Co więcej, ponieważ 1 stycznia 2026 roku (Nowy Rok) to dzień wolny od pracy, osoby, które mają termin wypłaty na 1. dzień miesiąca, otrzymają styczniową emeryturę 31 grudnia 2025 roku.
To oznacza, że dostaną tego miesiąca dwa świadczenia. Nie jest to dodatkowa wypłata, ale wyłącznie jej wcześniejsze przekazanie seniorowi.
